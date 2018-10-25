2018-10-25T16:17:11+03:00
Общество

Ушел гулять с собакой и пропал: Волонтеры собирают добровольцев на поиски 56-летнего Юрия Савина

Волонтеры будут ждать всех желающих сегодня, 25 октября, в 19:30 на Московском шоссе около 122 дома
Юлия ИСАЕВА
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Волонтеры собирают добровольцев на поиски 56-летнего Юрия СавинаВолонтеры собирают добровольцев на поиски 56-летнего Юрия СавинаФото: СОЦСЕТИ
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 56-летнего Юрия Савина. Он пропал 18 октября.

В последний раз мужчину видели дома на улице Актюбинская. Он ушел гулять с собакой около десяти часов вечера и не вернулся.

Приметы: рост 167 сантиметров, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза карие.

В момент исчезновения мужчина был одет в серую куртку, чёрные джинсы и кроссовки.

Особые приметы: прихрамывает на левую ногу, седая борода.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры будут ждать всех желающих сегодня, 25 октября, в 19:30 на Московском шоссе около 122 дома (парковка у "Карусели"). Они собираются прочесывать территорию и расклеивать ориентировки.

Форма одежды: город (по погоде). С собой нужно взять фонари, ориентировки, скотч, перчатки, дождевики, закрытую одежду и обувь, а также горячие напитки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении данного мужчины, просьба сообщить инфоргу поиска или по телефону горячей линии отряда ПСО «Волонтер» 291-51-51.

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