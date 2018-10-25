2018-10-25T12:54:23+03:00
Здоровье

Врач-гинеколог необходим каждой женщине

Врачи-гинекологи центра женского здоровья Онли Клиник рекомендуют женщинам осуществлять профилактический гинекологический осмотр каждые полгода!
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено Онли Клиник.Фото предоставлено Онли Клиник.
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Врачи - гинекологи Центра Женского Здоровья Онли Клиник рекомендуют женщинам осуществлять профилактический гинекологический осмотр каждые полгода!

Отделение гинекологии в Онли Клиник занимается диагностикой и лечением заболеваний репродуктивной системы женщины.

Дорогие женщины, придите на обследование к гинекологу, если Вас беспокоят:

- влагалищные выделения, имеющие неприятный запах;

- неприятные ощущения, сопровождающиеся болью, в паховой области, а также внизу живота;

- боли при сексуальном контакте;

- покраснение наружных половых органов, ощущение жжения и зуда;

- нарушения менструального цикла;

- наличие болезненных ощущений или дискомфорта при мочеиспускании.

В отделении акушерства и гинекологии Центра Современной Медицины Онли Клиник профессиональные врачи-гинекологи избавят от следующих заболеваний:

- воспалительные процессы женских половых органов;

- инфекции, передающиеся половым путем;

- миома матки, эндометриоз;

- кистозные изменения яичников;

- патологические процессы на шейке матки (эктопия, эрозия);

- вирусные инфекции: папилломавирусная инфекция (ВПЧ), вирус герпеса, цитомегаловирус;

- бактериальный вагиноз;

- нарушения менструального цикла;

- климакс.

Фото предоставлено Онли Клиник.

Фото предоставлено Онли Клиник.

Опытные врачи-гинекологи нашего медцентра проводят следующие виды лечений:

- лечение воспалительных процессов женских половых органов;

- прижигание или медикаментозное лечение эрозии;

- лечение инфекций, передающихся половым путем;

- удаление половых кондилом у женщин;

- удаление полипа цервикального канала;

- лечение бесплодия;

- планирование и ведение беременности с первых дней до родов;

- оперативное вмешательство – гистероскопия (лечебная или диагностическая);

- интимную пластику больших и малых половых губ (лабиопластика);

- восстановление девственной плевы (гименопластика);

- индивидуальный подбор контрацептивов, включая внутриматочные спирали;

- прерывание беременности (медикаментозное, хирургическое).

Что предлагает отделение гинекологии Онли Клиник:

- комплекс диагностики, а также план лечения разрабатывается индивидуально для каждой женщины;

- диагностические процедуры и лечение проходят абсолютно безболезненно, не причиняя вред здоровью женщины;

- выявление патологий шейки матки на современном оборудовании;

- радиоволновая методика лечения заболеваний шейки матки;

- применение медикаментозных методов лечения заболеваний женских половых органов;

- обследования на современной аппаратуре позволяют своевременно обнаружить злокачественные новообразования на начальных стадиях развития;

- возможность проведения операций, таких как гистероскопия, лечебных и диагностических;

- прерывание беременности.

Фото предоставлено Онли Клиник.

Фото предоставлено Онли Клиник.

Нужен хороший гинеколог?

Звоните и записывайтесь на прием к хорошим врачам-гинекологам в Онли Клиник!

Мы помогаем сохранять Ваше женское здоровье!

Телефоны Онли Клиник работают круглосуточно! 277 66 88 или 8800 250 68 63 (звонок бесплатный)

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