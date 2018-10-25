Врач-гинеколог необходим каждой женщине
Врачи - гинекологи Центра Женского Здоровья Онли Клиник рекомендуют женщинам осуществлять профилактический гинекологический осмотр каждые полгода!
Отделение гинекологии в Онли Клиник занимается диагностикой и лечением заболеваний репродуктивной системы женщины.
Дорогие женщины, придите на обследование к гинекологу, если Вас беспокоят:
- влагалищные выделения, имеющие неприятный запах;
- неприятные ощущения, сопровождающиеся болью, в паховой области, а также внизу живота;
- боли при сексуальном контакте;
- покраснение наружных половых органов, ощущение жжения и зуда;
- нарушения менструального цикла;
- наличие болезненных ощущений или дискомфорта при мочеиспускании.
В отделении акушерства и гинекологии Центра Современной Медицины Онли Клиник профессиональные врачи-гинекологи избавят от следующих заболеваний:
- воспалительные процессы женских половых органов;
- инфекции, передающиеся половым путем;
- миома матки, эндометриоз;
- кистозные изменения яичников;
- патологические процессы на шейке матки (эктопия, эрозия);
- вирусные инфекции: папилломавирусная инфекция (ВПЧ), вирус герпеса, цитомегаловирус;
- бактериальный вагиноз;
- нарушения менструального цикла;
- климакс.
Фото предоставлено Онли Клиник.
Опытные врачи-гинекологи нашего медцентра проводят следующие виды лечений:
- лечение воспалительных процессов женских половых органов;
- прижигание или медикаментозное лечение эрозии;
- лечение инфекций, передающихся половым путем;
- удаление половых кондилом у женщин;
- удаление полипа цервикального канала;
- планирование и ведение беременности с первых дней до родов;
- оперативное вмешательство – гистероскопия (лечебная или диагностическая);
- интимную пластику больших и малых половых губ (лабиопластика);
- восстановление девственной плевы (гименопластика);
- индивидуальный подбор контрацептивов, включая внутриматочные спирали;
- прерывание беременности (медикаментозное, хирургическое).
Что предлагает отделение гинекологии Онли Клиник:
- комплекс диагностики, а также план лечения разрабатывается индивидуально для каждой женщины;
- диагностические процедуры и лечение проходят абсолютно безболезненно, не причиняя вред здоровью женщины;
- выявление патологий шейки матки на современном оборудовании;
- радиоволновая методика лечения заболеваний шейки матки;
- применение медикаментозных методов лечения заболеваний женских половых органов;
- обследования на современной аппаратуре позволяют своевременно обнаружить злокачественные новообразования на начальных стадиях развития;
- возможность проведения операций, таких как гистероскопия, лечебных и диагностических;
- прерывание беременности.
Фото предоставлено Онли Клиник.
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