2018-10-25T12:33:34+03:00
Общество

Ирина Малыгина: Мы приглашаем в наш большой новый офис всех, кто хочет работать и зарабатывать на рынке недвижимости

Директор агентства недвижимости «Кварц» Ирина Малыгина прокомментировала итоги «круглого стола» «Какие возможности дополнительного заработка есть в Нижнем Новгороде»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Ди⁠ректор нижегородского агентства недвижимости «Кварц» Ирина Малыгина.Ди⁠ректор нижегородского агентства недвижимости «Кварц» Ирина Малыгина.
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О дополнительном заработке сегодня задумывается все больше нижегородцев. По данным «Центра занятости населения», за последние два-три года количество людей, которые ищут подработку, увеличилось в два раза. Однако найти достойного работодателя со свободным графиком и хорошей оплатой нелегко. Для того чтобы облегчить нижегородцам поиск, «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» провела «круглый стол» «Какие возможности дополнительного заработка есть в Нижнем Новгороде», куда пригласила ди ректора нижегородского агентства недвижимости «Кварц» Ирину Малыгину. «Кварц» входит в число признанных лидеров на рынке риэлторских услуг в нашем городе.

Ирина Малыгина, комментируя итоги «круглого стола», подчеркнула: «Все спикеры были единодушны в главном - работа в городе сегодня есть. Каждый нижегородец, кто действительно хочет работать и зарабатывать, может найти такую возможность. Профессия «риэлтор» - пожалуй, один из лучших вариантов на рынке для людей коммуникабельных, инициативных, амбициозных, поскольку доход риэлтора практически ничем не ограничен».

Кроме возможности получать хороший доход, преимуществом профессии смело можно считать гибкий график работы. Причем искать клиентов и заниматься продажами могут все, без ограничений по возрасту или первому основному образованию. Выбирая агентство недвижимости, с которым начинающий риэлтор хочет связать свои первые шаги на рынке, нужно учитывать - важна команда, которая работает вместе с риэлтором, а также офис, куда приходят клиенты. Все это создает условия для хорошей работы и вызывает доверие у клиентов.

Ирина Евгеньевна рассказала, что новый офис агентства недвижимости «Кварц» уже фактически начал работу, хотя официальный первый «день открытых дверей» состоится 8 ноября. Офис занимает 900 кв. м в новом доме по адресу: Мещерский бульвар, 9. Пожалуй, это самый большой офис агентства недвижимости в заречной части Нижнего Новгорода. Офис распланирован и оснащен так, чтобы максимально соответствовать требованиям современных технологий, потребностям и клиентов, и сотрудников, и партнеров. Здесь просторная и в то же время очень уютная клиентская зона, несколько переговорных комнат, учебный класс, оснащенные рабочие места риэлторов и специалистов других отделов. «Наше агентство - это первый в городе открытый офис для агентов по недвижимости. «Открытое пространство» для работы и новичков, и опытных агентов, которые хотят получить поддержку сильной компании. Мы открыты для любого вида обращений, за любой услугой в сфере недвижимости от наших коллег-агентов. Звоните, приходите, знакомьтесь, выбирайте вариант сотрудничества, который подходит именно вам. Добро пожаловать!» - подытожила Ирина Малыгина. Подробная информация по тел. 423-30-09 и на сайте ankvarz.ru

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