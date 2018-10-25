2018-10-25T12:33:34+03:00
Звезды

Ценитель женской красоты Дмитрий Маликов выступит с финалистками конкурса «Мисс Нижний Новгород 2019»

Концерт в честь 30-летия творческой деятельности певца состоится в октябре
Анастасия НАЗАРОВА
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Димтрий Маликов - постоянный член жюри конкурса "Мисс Россия"Димтрий Маликов - постоянный член жюри конкурса "Мисс Россия"Фото: Андрей ЛЕОНОВ
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Концерт в честь 30-летия творческой деятельности Дмитрия Маликова (6+), который состоится в Нижегородской филармонии 31 октября, запомнится нижегородцам надолго. Популярный певец и музыкант не только исполнит свои нестареющие хиты и новые композиции, но и зажжет вместе с финалистками конкурса «Мисс Нижний Новгород 2019».

Финал конкурса красоты в Нижнем Новгороде запланирован на зиму Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Финал конкурса красоты в Нижнем Новгороде запланирован на зимуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Каждый концерт немножко особенный. И я с особым трепетом отношусь к вашему городу. Мне безумно приятно, что в этот раз мое шоу украсят финалистки «Мисс Нижний Новгород». Я как большой ценитель женской красоты и постоянный член жюри конкурса «Мисс Россия» с нетерпением жду этой встречи, - заявил артист.

По словам Маликова, в приволжской столице живут потрясающе красивые девушки. Он также пообещал сделать с красотками какой-нибудь необычный номер.

Как сообщила пиар-служба «Мисс Нижний Новгород», конкурсантки поднимутся на сцену во время песни «Ты одна, ты такая!».

- Для девушек это, конечно же, очень волнующее событие. Финалистки конкурса уже приступили к репетициям и ждут выхода на сцену, - уточнили организаторы.

- Чем больше красоты, тем лучше! - заключил певец.

Ранее «Комсомолка» писала, что впервые за много лет финальное шоу конкурса «Мисс Нижний Новгород» пройдет не в театре «Комедiя», а на другой площадке (какой именно, секрет).

Напомним, что Дмитрий Маликов также выступит перед нижегородцами на Дне народного единства 4 ноября (12+). Насладиться пением артиста можно будет на площади Минина и Пожарского абсолютно бесплатно.

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