2018-10-25T11:23:42+03:00
Общество

Три легковушки разбились на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде

Пострадало два человека
Юлия ДАНЧЕНКО
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Три легковушки разбились на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей павловТри легковушки разбились на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей павлов
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Ночью 25 октября в 0.30 на проспекте Ленина, прямо на месте разомкнутого кольца возле станции метро "Пролетарская" на полной скорости столкнулись сразу три автомобиля. По данным ГИБДД по Нижегородской области, водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он врезался в «Ниссан Альмера» и такси «Рено Логан».

- Водитель виноватой машины в шоке был. Но цел вроде, - рассказали «Комсомолке» очевидцы.

Три легковушки разбились на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей Павлов

Три легковушки разбились на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей Павлов

А вот водителю и пассажиру такси повезло меньше. Водитель, по словам очевидцев, долгое время был без сознания, но потом все же пришел в себя. Он был госпитализирован. Пассажир получил перелом, по данным ГИБДД, отвозить в больницу его не стали, необходимая помощь ему была оказана на месте.

Однако все могло бы быть куда хуже. Оказывается, в багажнике таксист вез газовой баллон, который очевидцы быстро перекрыли.

Три легковушки разбились на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей павлов

Три легковушки разбились на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей павлов

Все, кто в момент аварии были рядом, тут же кинули помогать. Серьезных ранений больше никто не получил.

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