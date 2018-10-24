Ольга Китова: «Публика в Берлине замечательно приняла нижегородские «Внеклассные чтения»

24 Окт. 10:00 2018-10-24T17:52:44+03:00

Автор проекта «Внеклассные чтения» рассказала в программе «Герои Волги» о любви нижегородцев к литературе, отборе «чтецов» и гастролях в Берлине

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