Ольга Китова: «Публика в Берлине замечательно приняла нижегородские «Внеклассные чтения»
Автор проекта «Внеклассные чтения» рассказала в программе «Герои Волги» о любви нижегородцев к литературе, отборе «чтецов» и гастролях в Берлине
Автор проекта «Внеклассные чтения» Ольга КитоваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ольга Китова: «Публика в Берлине замечательно приняла нижегородские «Внеклассные чтения»
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