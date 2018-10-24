24 Окт. 10:00 2018-10-24T18:24:11+03:00

Автор youtube-канала «Училка vs ТВ» призналась, что не ожидала резонансного отклика на свое начинание

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Героями роликов нижегородской «училки» Татьяны Гартман уже побывали Владимир Познер, Максим Галкин, Юлия Высоцкая, Ольга Скабеева, Иван Ургант и ведущие телеканала НТВ. В программе «Гость в студии» на Радио «Комсомольская правда» Татьяна разобрала распространенные ошибки с числительными и ударениями, рассказала об агрессивной реакции ведущего телепроекта «Мы – грамотеи!» («Россия – Культура») Александра Пряникова на критику, и об успехах нижегородской детской тележурналистики.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/674802" frameborder="0"></iframe> Нижегородская «училка» Татьяна Гартман об ошибках Галкина и Пряникова, и участии в «прямом эфире» Малахова.Гость в студии – Нижний НовгородАлексей КАЗАКОВЦЕВ