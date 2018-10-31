СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-31T16:33:20+03:00

Во время ноябрьских праздников в Нижнем Новгороде появятся дополнительные поезда Фото: "КП" Архив

Цена на билеты в некоторых поездах будет снижена

Изменить размер текста: A A

В период с 31 октября по 5 ноября АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначила 203 дополнительных поезда, которые будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Дополнительные поезда будут следовать из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Самару, Ульяновск и другие города. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Москву, Курск, Ижевск и Орел. Кроме того, дополнительные составы будут перевозить пассажиров и на других востребованных направлениях.

На многих маршрутах снижена стоимость проезда. Например, цена билета в купе поезда №19/20 Москва – Ростов начинается от 1699 рублей, на «Ласточку» №736/835 Москва – Ковров — от 553 рублей. В поездах 107/108, 207/208, 741/742 Москва – Брянск будет действовать скидка в 60 процентов на верхние места купейных вагонов.

Дополнительные поезда дальнего следования назначены на Горьковской железной дороге

Между Кировом и Москвой будут курсировать следующие дополнительные поезда:

- поезд № 217/218 сообщением Киров - Москва отправится 2 ноября в 03:27 и прибудет в столицу России в 15:58. Из Москвы поезд отправится 2 ноября в 22:50, прибудет в Киров 3 ноября в 12:40;

- поезд № 206/205 сообщением Москва - Киров отправится 2 ноября в 23:55 и прибудет в Киров 3 ноября в 12:09. Из Кирова поезд отправится 5 ноября в 16:43 и прибудет в Москву 6 ноября в 05:58;

- поезд № 251 сообщением Киров - Москва отправится 5 ноября в 14:27 и прибудет в Москву 6 ноября в 05:02;

Из Ижевска назначены дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург:

- поезд № 231/232 сообщением Ижевск - Москва отправится 2 ноября в 03:22 и прибудет в столицу России в 21:35. Из Москвы поезд отправится 3 ноября в 01:40 и прибудет в Ижевск в 21:20 следующего дня;

- поезд № 232 сообщением Москва - Ижевск отправится 2 ноября в 01:40 и прибудет в Ижевск в 21:20;

- поезд № 297/298 сообщением Ижевск - Москва отправится 4 ноября в 09:46 и прибудет в Москву 5 ноября в 04:30. Из Москвы поезд отправится в 10:10 и прибудет в Ижевск в 05:56;

- поезд № 297 сообщением Ижевск - Москва отправится 5 ноября в 09:46 и прибудет в столицу России 6 ноября в 04:30;

- поезд № 295/296 сообщением Санкт-Петербург - Ижевск отправится из Санкт-Петербурга 2 ноября в 14:09 и прибудет в Ижевск 3 ноября в 20:07. Из Ижевска отправится 4 ноября в 09:30 и прибудет в Северную столицу России 5 ноября в 15:40.

Столицу Татарстана с Москвой свяжут следующие дополнительные поезда:

- поезд № 271/272 сообщением Казань – Москва отправится 31 октября, 1, 4 и 5 ноября в 19:40. Из столицы России в Казань поезд отправится 1, 2, 5 и 6 ноября в 19:40;

- поезд № 275/276 сообщением Казань – Москва отправится 1 и 2 ноября в 01:30 и прибудет в Москву в15:57. Из Москвы поезд отправится 2 и 3 ноября в 01:20 и прибудет в Казань в 13:35;

- поезд № 295 сообщением Казань - Москва отправится 5 ноября в 15:50 и прибудет в столицу России 6 ноября в 04:10;

- поезд № 268/267 сообщением Москва – Казань отправится 3 ноября в 01:50, прибудет в 15:48. Из Казани поезд отправится 5 ноября в 14:00, прибудет 6 ноября в 04:00;

- поезд № 206 сообщением Москва - Казань отправится 1 ноября в 17:48, прибудет 2 ноября в 06:57;

- поезд № 206/205 сообщением Москва - Казань отправится 3 ноября в 01:30, прибудет в столицу Татарстан в 14:43. Из Казани поезд отправится 5 ноября в 09:10, прибудет в Москву в 21:35.

Также дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Чебоксарами:

- поезд № 228/227 сообщением Москва - Чебоксары отправится 2 ноября в 17:48 и прибудет в Чебоксары 3 ноября в 07:36. Из Чебоксар поезд отправится 5 ноября в 08:27 и прибудет в столицу России в 21:57.

- поезд № 262/261 сообщением Москва - Чебоксары (через Петушки) отправится 2 ноября в 13:26 и прибудет в Чебоксары 3 ноября в 04:55. Из Чебоксар поезд отправится 5 ноября в 12:55 и прибудет 6 ноября в 04:32;

- поезд № 218/217 сообщением Москва - Чебоксары отправится 2 ноября в 22:08 и прибудет в Чебоксары 3 ноября в 11:43. Из Чебоксар поезд отправится 5 ноября в 22:45 и прибудет в Москву 6 ноября в 12:35.

Дополнительный поезд № 224/223 сообщением Екатеринбург - Казань отправится 27, 29 октября и 2 ноября в 19:30 и прибудет в столицу Татарстана в 10:50 следующего дня. Поезд отправится из Казани 28, 30 октября и 4 ноября в 19:58 и будет прибывать в Екатеринбург в 10:12 следующего дня.