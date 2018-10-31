Глеб Никитин поставил задачу к 2024 году увеличить производительность труда на 200 предприятиях региона

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-31T15:03:21+03:00

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31 октября в Нижегородском кремле состоялось расширенное заседание координационного совета по рассмотрению промежуточных итогов реализации проекта «Эффективный регион». В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, и.о. вице-губернатора Евгений Люлин, министры правительства Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В 2017 году Нижегородская область стала одним из пилотных регионов и с проектом «Эффективный регион» вошла в федеральную приоритетную программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Работа организована правительством области совместно с ГК «Росатом» на основе принципов бережливого производства, которые позволят предприятиям нарастить свои мощности без больших финансовых вложений.

Нижегородская область оказалась среди лидеров.

- На нас равняются, к нам приезжают перенимать опыт. Все задачи, которые правительство региона для себя ставило, мы каждый месяц немного, но перевыполняли, - отметил Глеб Никитин. - Если изначально планировалось внедрять мероприятия по повышению производительности труда на 12 предприятиях, то сегодня они реализуются в 18 промышленных организациях. Кроме того, в проект вошли дополнительные сектора экономики. На старте мы не планировали включать сельское хозяйство, а сейчас уже два пилотных аграрных предприятия включены в эту работу.

По словам Глеба Никитина, нижегородскому правительству сейчас необходимо подвести промежуточные итоги, а также необходимо запланировать повышение производительности труды на 30 процентов на 100 предприятиях обрабатывающей промышленности региона. Этих результатов необходимо достичь к 2024 году. Однако Глеб Никитин подчеркнул, что потенциал у Нижегородской области гораздо выше, а значит в проект повышения производительности труда должны войти более 200 предприятий.