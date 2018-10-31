92-летняя нижегородка получила свой первый российский паспорт после тридцати лет ожидания

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-31T14:27:15+03:00

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92-летняя Такуш Исмаилова переехала к своей дочери в Борский район Нижегородской области из Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. Она неоднократно обращалась в подразделения федеральной миграционной службы, но помочь ей не могли: то по состоянию здоровья женщины, то из-за утери ряда документов и разночтения в сохранившихся.

Тануш является ветераном труда, однако из-за отсутствия паспорта она уже много лет не получает пенсию и социальную помощь. И вот спустя почти тридцать лет она взяла в руки свой первый паспорт гражданина Российской Федерации.

- Несмотря на кажущуюся очевидность, ситуация оказалась непростой. С одной стороны, состояние здоровья заявительницы делало необходимым скорейшее решение вопроса. С другой стороны, процессы идентификации личности гражданина и определения наличия российского гражданства жестко регламентированы нормативными документами, которые должностные лица ОВД обязаны неукоснительно соблюдать, - прокомментировала этот случай Уполномоченная по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина.

Документ вручили пожилой женщине 30 октября. Но это было только первым шагом. Теперь будет решаться вопрос с начислением пенсии и реализации всех прав российского гражданина.