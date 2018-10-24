Шиномонтаж в Нижнем Новгороде: где быстро поменять резину, цены, время работы
Опытные автомобилисты знают: одно из главных правил эксплуатации шин - своевременный переход с зимней резины на летнюю и наоборот. Считается, что в осенне-зимний период переобуваться стоит, когда температура воздуха не поднимается выше 5-7 градусов тепла минимум неделю. Однако в ближайший понедельник синоптики прогнозируют заморозки – до -4 градусов. Самое время позаботиться о своем железном коне.
«Комсомольская правда - Нижний Новгород»» узнала, где и почем можно переобуться в Нижнем Новгороде.
Kolobox
Адрес: ул. Деловая,7; ул. Ванеева,209а; Комсомольское шоссе,3б; ул. Карла Маркса,60в
Телефоны: 410-23-52, 216-09-80
Часы работы: с 9:00 до 20:00
Предварительная запись: обязательна
Стоимость: полный шиномонтаж R13 - от 1600 рублей; R14 - от 1700 рублей; R16 - от 1900 рублей
«Санрено»
Адрес: ул. Ларина,13б; ул. Литвинова,87; ул. Переходникова, 1б
Телефоны: 280-99-54, 280-99-08, 260-10-54
Часы работы: с 9:00 до 19:00
Предварительная запись: не обязательна
Стоимость: R13 - от 960 рублей, R14 - от 1120 рублей, R16 - от 1520 рублей
«Линарис»
Адрес: ул. Ларина,19а; ул. Кима,75а; ул. Ивлиева,22а; ул. Коминтерна,47б
Телефоны: 262-1-262, 466-81-70, 466-75-95
Часы работы: с 8:00 до 20:00
Предварительная запись: желательно
Стоимость: R13 - от 1400 рублей, R14 - от 1400 рублей, R16 - от 1600 рублей
«Шестеренка»
Адрес: пр. Октября,4а; ул. Ларина,13; ул. Бекетова,15
Телефоны: 257-74-47, 216-12-40, 435-62-03
Часы работы: с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, по воскресеньям с 9:00 до 19:00
Предварительная запись: не обязательна
Стоимость: R13 - от 1040 рублей, R14 - от 1040 рублей, R16 - от 1200 рублей
«5 колесо»
Адрес: Казанское шоссе,28а; ул. Деловая,1г; Московское шоссе,215а; ул. Дубравная, 8а; Проспект Ленина 100 б; ул. Лейтенанта Шмидта 2в; Украинская д.35а; ул. Лейтенанта Шмидта 6; ул. Адмирала Макарова напротив дома №18; ул. Народная,41в; ул. Базарная,10; ул. Передовая,2а; ул. Братьев Игнатовых 1; ул. Старокузнечихинская,138а; ул. Бурнаковская,1а; ул. Ярошенко,1а; ул. Василия Иванова,1; ул. Ясная,29; ул. Генерала Ивлева,1а; ул. Свободы,63 к.4; ул. Генерала Ивлиева, 33а; ул. Сергея Акимова,12
Телефоны: +7-930-700-73-48, +7-930-700-27-43, +7-930-700-35-56, +7-930- 700-22-97
Часы работы: круглосуточно
Предварительная запись: желательно
Стоимость: R13 - от 1080 рублей, R14 - 1120 рублей, R16 - от 1600 рублей
Champion
Адрес: Мотальный пер.,2 к.1
Телефоны: 8-930-800-01-02, 8-920-255-38-55
Часы работы: с 8:00 до 21:00
Предварительная запись: не обязательна
Стоимость: R13 - от 1300 рублей, R14 - от 1400 рублей, R16 - от 1600-1900 рублей
«Автоспектр»
Адрес: пр. Гагарина,176в
Телефон: 8-904-916-37-79
Часы работы: с 9:00 до 21:00
Предварительная запись: не обязательна
Стоимость: R13 - от 1159 рублей, R14 - от 1150 рублей, R16 - от 1230 рублей
«Геликон»
Адрес: ул. Полтавская,30/2
Телефоны: 213-82-13
Часы работы: с 8:30 до 20:00
Предварительная запись: желательна
Стоимость: R13 - 1200 рублей; R14 - 1200 рублей; R16 - от 1450 рублей
«Легор»
Адрес: ул. Бориса Панина,3
Телефоны: 8-903-603-75-50
Часы работы: с 9:00 до 18:00
Предварительная запись: желательна
Стоимость: R13 - от 2000 рублей; R14 - от 2000 рублей; R16 - от 3000 рублей
«Шиномонтаж на Шатковской»
Адрес: ул. Шатковская,3а
Телефоны: 230-50-22
Часы работы: с 8:00 до 22:00
Предварительная запись: желательна
Стоимость: R13 - от 1000 рублей, R14 - от 1200 рублей, R16 - от 1300
рублей
Avto Zone
Адрес: ул. Станиславского,7а
Телефоны: 271-89-41, 271-89-46, 271-89-33
Часы работы: с 9:00 до 20:00
Предварительная запись: желательна
Стоимость: R13 - от 960 рублей, R14 - от 960 рублей, R16 - 1400 от рублей
«Колесо»
Адрес: ул. Украинская,12
Телефон: 8-999-077-73-73
Часы работы: с 9:00 до 21:00
Предварительная запись: желательна
Стоимость: R13 - от 1100 рублей, R14 - 1200 от рублей, R16 - 1500 от рублей (10%)
«Алекс Авто»
Адреса: ул. Воротынская, 2
Телефон: 415-18-50
Часы работы: 8.00-20.00
Предварительная запись: желательно
Стоимость: R13 – от 1700 рублей, R14 – 1800 от рублей, R16 – 1900 от рублей
NDM-NN
Адреса: ул. Деревообделочная,8 к.1
Телефон: 8-904-061-47-69
Часы работы: круглосуточно
Предварительная запись: желательна
Стоимость: R13 - от 1100 рублей, R14 - от 1100 рублей, R16 - от 1350 рублей
БАМ
Адрес: ул. Мончегорская,1а, ул. Юлиуса Фучика,6а к.2
Телефоны: 8-902-306-31-00, 212-84-82, 212-84-83
Часы работы: с 8:00 до 22:00
Предварительная запись: желательна
Стоимость: R13 - от 100 рублей, R14 - от 1000 рублей, R16 - от 1 200 рублей
«Запаска»
Адрес: Молодежный проспект,80 к.1
Телефон: 8-908-767-59-40
Часы работы: с 8:00 до 22:00
Предварительная запись: можно записаться
Стоимость: R13 - от 800рублей, R14 - от 900рублей, R16 - от 1200 рублей