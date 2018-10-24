Шиномонтаж в Нижнем Новгороде: где быстро поменять резину, цены, время работы

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-24T17:24:58+03:00

В ближайший понедельник обещают заморозки. Самое время позаботиться о своем железном коне Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Комсомольская правда - Нижний Новгород»» узнала, где и почем можно переобуться в Нижнем Новгороде

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Опытные автомобилисты знают: одно из главных правил эксплуатации шин - своевременный переход с зимней резины на летнюю и наоборот. Считается, что в осенне-зимний период переобуваться стоит, когда температура воздуха не поднимается выше 5-7 градусов тепла минимум неделю. Однако в ближайший понедельник синоптики прогнозируют заморозки – до -4 градусов. Самое время позаботиться о своем железном коне.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород»» узнала, где и почем можно переобуться в Нижнем Новгороде.

Kolobox

Адрес: ул. Деловая,7; ул. Ванеева,209а; Комсомольское шоссе,3б; ул. Карла Маркса,60в

Телефоны: 410-23-52, 216-09-80

Часы работы: с 9:00 до 20:00

Предварительная запись: обязательна

Стоимость: полный шиномонтаж R13 - от 1600 рублей; R14 - от 1700 рублей; R16 - от 1900 рублей

«Санрено»

Адрес: ул. Ларина,13б; ул. Литвинова,87; ул. Переходникова, 1б

Телефоны: 280-99-54, 280-99-08, 260-10-54

Часы работы: с 9:00 до 19:00

Предварительная запись: не обязательна

Стоимость: R13 - от 960 рублей, R14 - от 1120 рублей, R16 - от 1520 рублей

«Линарис»

Адрес: ул. Ларина,19а; ул. Кима,75а; ул. Ивлиева,22а; ул. Коминтерна,47б

Телефоны: 262-1-262, 466-81-70, 466-75-95

Часы работы: с 8:00 до 20:00

Предварительная запись: желательно

Стоимость: R13 - от 1400 рублей, R14 - от 1400 рублей, R16 - от 1600 рублей

«Шестеренка»

Адрес: пр. Октября,4а; ул. Ларина,13; ул. Бекетова,15

Телефоны: 257-74-47, 216-12-40, 435-62-03

Часы работы: с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, по воскресеньям с 9:00 до 19:00

Предварительная запись: не обязательна

Стоимость: R13 - от 1040 рублей, R14 - от 1040 рублей, R16 - от 1200 рублей

«5 колесо»

Адрес: Казанское шоссе,28а; ул. Деловая,1г; Московское шоссе,215а; ул. Дубравная, 8а; Проспект Ленина 100 б; ул. Лейтенанта Шмидта 2в; Украинская д.35а; ул. Лейтенанта Шмидта 6; ул. Адмирала Макарова напротив дома №18; ул. Народная,41в; ул. Базарная,10; ул. Передовая,2а; ул. Братьев Игнатовых 1; ул. Старокузнечихинская,138а; ул. Бурнаковская,1а; ул. Ярошенко,1а; ул. Василия Иванова,1; ул. Ясная,29; ул. Генерала Ивлева,1а; ул. Свободы,63 к.4; ул. Генерала Ивлиева, 33а; ул. Сергея Акимова,12

Телефоны: +7-930-700-73-48, +7-930-700-27-43, +7-930-700-35-56, +7-930- 700-22-97

Часы работы: круглосуточно

Предварительная запись: желательно

Стоимость: R13 - от 1080 рублей, R14 - 1120 рублей, R16 - от 1600 рублей

Champion

Адрес: Мотальный пер.,2 к.1

Телефоны: 8-930-800-01-02, 8-920-255-38-55

Часы работы: с 8:00 до 21:00

Предварительная запись: не обязательна

Стоимость: R13 - от 1300 рублей, R14 - от 1400 рублей, R16 - от 1600-1900 рублей

«Автоспектр»

Адрес: пр. Гагарина,176в

Телефон: 8-904-916-37-79

Часы работы: с 9:00 до 21:00

Предварительная запись: не обязательна

Стоимость: R13 - от 1159 рублей, R14 - от 1150 рублей, R16 - от 1230 рублей

«Геликон»

Адрес: ул. Полтавская,30/2

Телефоны: 213-82-13

Часы работы: с 8:30 до 20:00

Предварительная запись: желательна

Стоимость: R13 - 1200 рублей; R14 - 1200 рублей; R16 - от 1450 рублей

«Легор»

Адрес: ул. Бориса Панина,3

Телефоны: 8-903-603-75-50

Часы работы: с 9:00 до 18:00

Предварительная запись: желательна

Стоимость: R13 - от 2000 рублей; R14 - от 2000 рублей; R16 - от 3000 рублей

«Шиномонтаж на Шатковской»

Адрес: ул. Шатковская,3а

Телефоны: 230-50-22

Часы работы: с 8:00 до 22:00

Предварительная запись: желательна

Стоимость: R13 - от 1000 рублей, R14 - от 1200 рублей, R16 - от 1300

рублей

Avto Zone

Адрес: ул. Станиславского,7а

Телефоны: 271-89-41, 271-89-46, 271-89-33

Часы работы: с 9:00 до 20:00

Предварительная запись: желательна

Стоимость: R13 - от 960 рублей, R14 - от 960 рублей, R16 - 1400 от рублей

«Колесо»

Адрес: ул. Украинская,12

Телефон: 8-999-077-73-73

Часы работы: с 9:00 до 21:00

Предварительная запись: желательна

Стоимость: R13 - от 1100 рублей, R14 - 1200 от рублей, R16 - 1500 от рублей (10%)

«Алекс Авто»

Адреса: ул. Воротынская, 2

Телефон: 415-18-50

Часы работы: 8.00-20.00

Предварительная запись: желательно

Стоимость: R13 – от 1700 рублей, R14 – 1800 от рублей, R16 – 1900 от рублей

NDM-NN

Адреса: ул. Деревообделочная,8 к.1

Телефон: 8-904-061-47-69

Часы работы: круглосуточно

Предварительная запись: желательна

Стоимость: R13 - от 1100 рублей, R14 - от 1100 рублей, R16 - от 1350 рублей

БАМ

Адрес: ул. Мончегорская,1а, ул. Юлиуса Фучика,6а к.2

Телефоны: 8-902-306-31-00, 212-84-82, 212-84-83

Часы работы: с 8:00 до 22:00

Предварительная запись: желательна

Стоимость: R13 - от 100 рублей, R14 - от 1000 рублей, R16 - от 1 200 рублей

«Запаска»

Адрес: Молодежный проспект,80 к.1

Телефон: 8-908-767-59-40

Часы работы: с 8:00 до 22:00

Предварительная запись: можно записаться

Стоимость: R13 - от 800рублей, R14 - от 900рублей, R16 - от 1200 рублей