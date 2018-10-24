«Животных бросили на произвол судьбы!»: Контактный зоопарк «забыли» в Дзержинске

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-24T18:32:29+03:00

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Забавные обезьянки, милые кролики и пушистые шиншиллы – посещение контактных зоопарков неизменно вызывает восторг у малышей всех возрастов. Вот только посетителям контактного зоопарка в ДК химиков в Дзержинске впору плакать – там на произвол судьбы оказались брошены больше десятка животных.

- Контракт с ними был заключен на период с 5 по 22 октября, - рассказывает заместитель директора ДК химиков Анастасия Красильникова. – Однако вместо того, чтобы съехать, хозяева контактного зоопарка просто исчезли. Они не появляются, не выходят на связь, не ухаживают за животными. Мы даже не знаем, что делать в такой ситуации – животных просто бросили на произвол судьбы!

Чтобы не дать умереть животным голодной смертью, сотрудники дома культуры стали сами покупать им корм. Сложнее всего приходится с питоном.

- Вчера приходил некий мужчина, который представился билетером, и покормил его, - рассказывает Анастасия Красильникова. – Сказал, что теперь сутки его кормить не надо. А вот что с ним делать дальше, понятия не имею. Подождем до пятницы. Если никто из представителей зоопарка не появится, то постараемся отдать животных в «Лимпопо». Если честно, мы просто боимся их трогать - формально это собственность этого контактного зоопарка и мы не можем их куда-то передавать.

Сам оскандалившийся зоопарк зарегистрирован в Дагестане. Коллекция животных тут мизерная – две обезьянки, питон, три кролика, одна шиншилла…

Обезьянок и всех остальных животных теперь кормят сами сотрудники дома культуры. ФОТО: Дмитрий Левашов

- Все эти животные в очень плохом состоянии, - считает эколог Дмитрий Левашов. – Во-первых, они сидят без корма. Шиншиллу, к примеру, вообще вместо семечек кормили пловом, что вообще недопустимо. Во-вторых, в клетках никто не убирает. По сравнению с теми зоопарками, которые приезжали до этого, ситуация плачевная. Даже дети отмечают, что животные очень грустные.

Сейчас зоопарк временно закрыт. Хотя и до этого посетителей тут было раз, два и обчелся. Несмотря на то, что билеты стоили относительно недорого – 100-150 рублей – желающих смотреть на больных голодных животных было немного.

- За все время этот зоопарк посетили не больше десятка человек, - рассказывает Анастасия Красильникова. – Большую часть времени он вообще был закрыт.