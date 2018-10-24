2018-10-24T16:35:45+03:00
Общество

В Павлове требуются добровольцы на поиски 85-летней Юлии Батаевой

23 октября в 10 вечера женщина вышла из дома на улице Чапаева и не вернулась
Светлана СТРОКАН
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Женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощиЖенщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощиФото: СОЦСЕТИ
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С 23 октября в Павлове разыскивают 85-летнюю Юлию Батаеву. Женщина вышла из дома на улице Чапаева в 22:20 и с тех пор ее никто не видел. Клич о пропавшей кинули добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Женщина невысокого роста – 155 см, с худощавым телосложением, седыми короткими волосами и серыми глазами.

Юлия Сергеева была одета в черную кофту в полоску, темно-фиолетовый берет, черные колготки и синие домашние шлепанцы.

Из особых примет близкие выделяют зубные протезы. Известно, что женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры ищут добровольцев для осмотра территории, расклейки и печати ориентировок. 24 октября сбор организован у дома 70 на улице Чапаева с 12:00.

- Нужны люди, собаки, машины. Форма одежды должна предполагать поиски по лесу, - рассказали волонтеры.

Обладающим какой-либо информацией о пропавшей звонить на номер 291-51-51.

Инфорг поиска: Настя (Насяня) 89201117427.

Координатор: Людмила (Пума).

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