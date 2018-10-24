Ольга Китова: «Нижегородская публика хочет ходить на умные мероприятия»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-24T14:53:09+03:00

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- «Внеклассным чтениям» недавно исполнилось шесть лет. Расскажите, как начался этот проект? И что он из себя представляет?

- Начиналось все очень просто: я работала арт-директором ресторана. Это был 2012 год, тогда все говорили о политике. Возникло желание сделать проект, свободный от политических тем. И выросло это все в огромную кухню, на которой люди собираются и вспоминают свою молодость, юность, стройотряды, армию, институтские годы, говорят о воспитании детей. Но все это выглядит не как какие-то сплетни. Это все – литературное произведение, написанное по всем законам жанра. В общем, сейчас это своеобразный литературный салон.

- Сколько человек приняли в нем участие? Хотя бы приблизительно.

- Если шесть лет… Сначала мы выходили каждый месяц, потом два раза в три месяца. Каждый раз выступают шесть чтецов. Вот и считайте.

- Есть какие-то авторы, которые прошли с вами весь проект?

- Тех, которые были в самом начале, к сожалению, нет. Одна уже уехала в США жить, кто-то просто пропал, но есть те, кто с завидной регулярностью пишут и присылают мне свои произведения. Есть мужчина, который 10 раз уже вышел на сцену. Публика его ждет, он уже звезда проекта и всегда желанный гость на сцене.

- У нас сейчас такое время, когда всем очень хочется писать. Вы как-то фильтруете на входе то, что будут рассказывать?

- Да, конечно. Во-первых, это обязательно должно быть произведение, построенное по всем законам жанра. Во-вторых, оно должно содержать определенную динамику, потому что то, что мы готовы прочитать, очень сильно отличается от того, что мы готовы слушать. Авторов я, конечно, фильтрую, внимательно читаю их рассказы. Если можно что-то доработать, то дорабатываем. К сожалению, иногда отказываем, потому что всем будет неуютно: и зрителям, и автору. Не хочется напряженности.

- Выступить перед аудиторией для автора, конечно, важно. Но ведь все мечтают, чтобы у них в руках была книжка со словами и страницами. Вышло ли из «Внеклассных чтений» что-то такое?

- Да, у нас такая идея была. Мы начали работать над сборником и столкнулись с тем, что мы, наверное, сами изначально не воспринимали этот проект серьезно. Были просто посиделки, в основном вначале выступали мои друзья. И, например, каких-то ярких рассказов физически сейчас нет: люди их потеряли, не сохранили, поменяли компьютер. Это первое. Второе упирается в финансы. Напечатать книгу – это серьезные деньги. В общем, идея пока висит, мы от нее не отказываемся.

- У авторов есть какие-то успехи отдельно от вас?

- Я вот как раз сейчас ставлю себе огромный плюс. Я стала крестной мамой замечательной книги нашего нижегородского автора – Дениса Чернова. Он выпустил одну книгу, а сейчас уже вторую. Книга продается и покупается.

- Если говорить о коммерческой составляющей – как вы шесть лет существуете?

- Спонсорской поддержки у проекта нет никакой. Я пыталась, но поняла, что это все равно ограничения. Сейчас у нас просто продаются билеты, площадка берет депозит, мы чувствуем себя спокойно. Основная наша задача – слушать и переживать с теми авторами, которые на сцене.

- Недавно Вы распространили свой проект за пределами Нижнего Новгорода, вернулись из Берлина. Расскажите, что это было за мероприятие? И почему оно вообще стало возможным?

- Нам очень помогло представительство МИД Нижегородской области с точки зрения консультации. Я очень много пишу в соцсетях, там познакомились с человеком, который живет в Берлине. Год были переговоры, потом я отправилась туда. Они понимали, что к ним едет «кот в мешке». Оказалось, нас замечательно приняла публика в Берлине. Думаем, снова нужно куда-то ехать.

- Как у нас в России обстоят дела с открытым литературным микрофоном? Нижний здесь один?

- Я думаю, что в других городах тоже есть что-то подобное. Вообще, в нашем проекте нет ничего такого особенного, велосипед я не изобретала. Если честно, идея ко мне пришла после того, как я поучаствовала в подобном проекте. Но там была другая атмосфера: прямые спины, дресс-код, голосование. Я категорически убрала это из своего проекта: мы не оцениваем тех, кто у нас выступает.

- За эти шесть лет публика вашего проекта выросла. Это связано с тем, что он нужен? Или нижегородцы просто хотят куда-то ходить?

- Я думаю, тут много нюансов. Нижегородская публика действительно хочет ходить на умные мероприятия. Уже прошло время светских мероприятий. Люди приходят, чтобы пообщаться и найти ценное для себя в этом.

- Это хорошая тенденция. Как думаете, насколько Нижний Новгород готов ей ответить?

- Думаю, отвечает. У нас порядка 100 человек всегда присутствуют. Людей не развлекают, мы не хохочем. Иногда бывает, настолько душевно вникаешь, что уходишь даже немножечко раненый такими вещами. Было так, что мы все рыдали.

- Наверняка у вас есть представление о том, во что этот проект может вылиться?

- У меня нет представления, честно. Каждый раз мне что-то советуют, например, показывать прямые трансляции. Я не хочу это делать. Я чувствую, что люди пришли в гости. Мы все-таки живем в своем круге, люди адаптируются, начинают чувствовать так же, как мы. Не хочется нарушать атмосферу. Каждый год в конце сезона я говорю, что закрываю проект. И каждый год у нас взлет, появляются потрясающие люди. Теперь еще и иностранные гастроли. Поэтому я не загадываю ничего, пусть будет, как будет. Живем здесь и сейчас.