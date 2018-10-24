2018-10-24T12:22:36+03:00
Общество

Нижний Новгород занял 24 место в рейтинге самых пьющих городов России

Всего были опрошены жители 25 городов
Юлия ИСАЕВА
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Нижний Новгород занял 24 место в рейтинге самых пьющих городов РоссииНижний Новгород занял 24 место в рейтинге самых пьющих городов РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. Первое место занял Саратов, второе - Ханты-Мансийск, третье – Пермь.

В первую десятку также вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Нижний Новгород тоже попал в этот список, заняв 24 строчку из 25. Последним городом в рейтинге оказалась Казань.

Эксперты задавали жителям 25 городов всего три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? На них ответили более 3200 человек в возрасте от 19 до 73 лет.

Напомним, в ноябре 2016 года общественная палата России предоставила рейтинг трезвости регионов России. Тогда Нижегородская область уверенно закрепилась на девятой строчке.

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