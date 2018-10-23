2018-10-23T17:46:18+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Михаил Казиник: «Задача современной школы состоит в том, чтобы сформировать из ребенка личность «нобелевски» мыслящую»

Музыкант, педагог и просветитель в программе «Герои Волги» рассказал о новой роли учителя и современных функциях школы
Валентина ТИМОНИНА
Поделиться:
Музыкант, педагог и просветитель Михаил КазиникМузыкант, педагог и просветитель Михаил КазиникФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Михаил Казиник: «Задача современной школы состоит в том, чтобы сформировать из ребенка личность «нобелевски» мыслящую»

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Голосовать за новое имя аэропорта в Стригино можно будет в самом аэропорту
86 нижегородских студентов с ограниченными возможностями здоровья посоревнуются в веб-дизайне
Нижегородского чиновника накажут за аферу на AFP
Глеб Никитин: «Количество частных клиник, обслуживающих население по квотам, должно расти»
Инвестиционная активность Нижегородской области должна вырасти до 10% в год
Бюджет Нижегородской области на 2019 год сформирован бездефицитным
Житель Балахны до смерти забил палкой незнакомца
Нижегородец Владислав Мурадов завоевал бронзу на Чемпионате мира по пауэрлифтингу
Владельцу одного из нижегородских магазинов выдали предписание за продажу сигарет у школ
Жители трех сел добились замены старых насосов на новые
Нижегородские баскетболисты проведут игру с испанцами
Ирину Тарасову назначили советником главы Нижнего Новгорода
Сотрудники ГИБДД посоветовали водителям сменить резину на зимнюю
Нижегородские активисты отметят День Волонтера
На празднике урожая на площади Минина продали 300 литров меда и 200 кг сыра
Глеб Никитин: «Наш регион готов стать флагманом технологического развития страны»
Станция метро «Стрелка» через месяц будет освещена
46-летнюю нижегородку накажут за убийство пенсионера в Балахне
В Лукояновском районе супруг скинул нетрезвую жену с лестницы
В Арзамасе «Лада Ларгус» насмерть сбила 59-летнего велосипедиста
В Автозаводском районе 64-летняя женщина погибла при пожаре
Предприятие на Автозаводе избавилось от более 90 тонн отходов
30-летняя сотрудница банка украла 1 000 000 рублей
Нижегородские хоккеисты сыграют с «Амуром» в Хабаровске
Нижегородские баскетболисты обыграли белорусский "Цмоки-Минск"
В школе-интернате для глухих детей обсудят театральную педагогику и инклюзивное искусство