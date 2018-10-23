Михаил Казиник: «Задача современной школы состоит в том, чтобы сформировать из ребенка личность «нобелевски» мыслящую»
Музыкант, педагог и просветитель в программе «Герои Волги» рассказал о новой роли учителя и современных функциях школы
Музыкант, педагог и просветитель Михаил КазиникФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Михаил Казиник: «Задача современной школы состоит в том, чтобы сформировать из ребенка личность «нобелевски» мыслящую»
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