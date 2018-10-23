2018-10-23T16:12:14+03:00
Общество

Желающих подработать в Нижнем Новгороде увеличилось в два раза

Треть нижегородцев, обратившихся в «Центр занятости населения», недовольны своим заработком
Юлия ДАНЧЕНКО
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Желающих подработать в Нижнем Новгороде увеличилось в два разаЖелающих подработать в Нижнем Новгороде увеличилось в два разаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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За последние годы все больше нижегородцев обращается в «Центр занятости населения» для того, чтобы найти подработку.

- Если два – три года назад это было 15 процентов из всех обратившихся граждан, то сейчас почти 30 процентов, - рассказала директор ГКУ «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» Людмила Егорова во время круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде».

По словам Людмилы Егоровой, найти работу в Нижнем Новгороде не так уж сложно. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,32 процента от рабочей силы Нижнего Новгорода и в среднем 0,4 процента в Нижегородской области. На сегодняшний день нижегородцам предлагается 17 тысяч вакансий. Из них 34 процента – это вакансии для специалистов и служащий, остальные – рабочие. Правда, зарплату работодатели предлагают не высокую - 22 тысячи рублей в месяц. Самыми популярными направлениями являются организация транспортировки, хранения, торговля. общественное питание, обрабатывающих производств, образования и здравоохранения.

Отдельно специалисты выделяют группы вакансий для подработки. Таких в городском банке семь тысяч вакансий: 2962 с гибким графиком работы, 4106 – сменный график, 183 0 работа по совместительству и 28 – свободный режим работы.

- Хочу обратить внимание, что подработка, как правило, имеет неквалифицированные формы работы, - заметила Людмила Егорова.

Однако сейчас очень распространена удаленная работа бухгалтера, маркетолога, дома можно заниматься электронным товарооборотом, графическим дизайном, копирайтингом.

- Проблема, скорее всего, в том, что люди не хотят работать, - предположила начальник отдела развития социальных проектов и программ НРООИ «Социальная реабилитация» Елена Афонина. - И ожидания соискателей немного завышены.

Напомним, пособие по безработице зависит от уровня зарплаты на предыдущем месте работы и составляет от 850 до 4900 рублей.

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