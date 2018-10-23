2018-10-23T17:12:54+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовал проект «Кино добрых дел»

Абоненты «Ростелекома» могут помочь талантливым детям 12+
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Ростелеком» запустил благотворительный проект «Кино добрых дел».«Ростелеком» запустил благотворительный проект «Кино добрых дел».Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородскую студию творческого развития «Оперение» посещают около 200 школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Эти мальчики и девочки живут сценой и мечтают о театральном будущем. Стать на шаг ближе к цели детям помогут взрослые.

- Каждый из нас в детстве о чем-то мечтал и помнит, как важна была поддержка старших. Мы выросли и теперь сами можем помочь увлеченным творчеством ребятам. «Ростелеком» запустил благотворительный проект «Кино добрых дел». Часть средств, вырученных от заказов фильмов в сервисе «Видеопрокат» «Интерактивного телевидения», будет направлена детской театральной студии. Давайте вместе подарим юным артистам возможность осуществить свои мечты, - рассказал директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров.

«Ростелеком» запустил благотворительный проект «Кино добрых дел». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Ростелеком» запустил благотворительный проект «Кино добрых дел».Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Фильмы, участвующие в акции, собраны в специальном разделе «Видеопроката» «Кино добрых дел». Там зрители «Интерактивного ТВ» смогут найти ленты разных лет и жанров, подходящие и для детей, и для взрослых. В подборке много новинок 2018 года.

Уже сегодня желающие стать участниками благотворительного проекта могут посмотреть хиты российского кинопроката «Тренер» и «Движение вверх», анимацию «Славные пташки», боевик «Пассажир» и другие фильмы. Коллекция будет регулярно обновляться. Стоимость просмотра от 100 до 300 рублей.

По словам руководителя студии «Оперение» Марии Кашиной, благодаря проекту многие талантливые дети смогут заниматься театральным искусством бесплатно: под руководством профессиональных педагогов осваивать сценическую речь, заниматься хореографией - как в настоящем театральном вузе! Кроме того, средства, полученные в рамках акции, будут направлены на подготовку новых постановок, пошив костюмов и организацию гастролей.

- Очень приятно, что компания «Ростелеком» и ее абоненты выступают в единстве. Проект «Кино добрых дел» позволит детям заниматься любимым делом и укрепит их веру в мечту, - подчеркнула Мария Кашина.

«Ростелеком» запустил благотворительный проект «Кино добрых дел». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Ростелеком» запустил благотворительный проект «Кино добрых дел».Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КСТАТИ

«Кино добрых дел» - не первый благотворительный проект «Ростелекома», в котором участвуют абоненты компании. Благодаря пользователям интернет-тарифа «Благотворительный» финансовая поддержка оказана 28 социальным и образовательным учреждениям из 11 регионов ПФО.

СПРАВКА

В Нижегородской области около 170 тысяч абонентов «Интерактивного ТВ». Еженедельно они заказывают в «Видеопрокате» до пяти тысяч фильмов. Коллекция сервиса насчитывает около четырех тысяч художественных российских и зарубежных кинолент, мультфильмов, сериалов и концертных записей популярных исполнителей.

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