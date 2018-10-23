Михаил Казиник: "Практически все нобелевские лауреаты в детстве занимались музыкой"

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-23T09:35:36+03:00

Музыкант, педагог и просветитель в программе «Герои Волги» рассказал Валентине Тимониной о том, как привить ребенку «нобелевское» мышление, а также о новой роли учителя и современных функциях школы

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области у вас была очень долгая и насыщенная программа. Какие цели вы ставили перед собой в этот приезд, и какие у вас впечатления от региона?

Мое первое впечатление от приезда в Нижний Новгород связано с тем, что средний IQ нижегородцев выше, чем у жителей соседних областных центров. В городе есть страсть, есть темперамент, а подарки, которые я получил за несколько дней здесь, я даже сфотографировал и выложил в Facebook. Для них просто не хватило столов, поэтому я написал, что это — лишь малая часть того, что мне подарили, и что ни в какой другой стране, ни в каком другом городе я с этим не сталкивался.

Но что самое важное — в Нижнем Новгороде у меня было два огромных концерта при полном зале, рассчитанном на тысячу человек. Видеть, как люди приходят слушать музыку Чайковского со своими детьми, встречаться с интересными людьми, обмениваться интересными мыслями, идеями — все эти положительные эмоции просто нельзя передать словами. Мне очень радостно здесь находиться.

Вероятно, в этом большая заслуга нашей Нижегородской филармонии, руководство которой всячески старается с ранних лет приобщать детей к классической музыке и формирует у них привычку посещать такие концерты. Очень приятно, что вы оценили результат этих трудов.

Безусловно, это так. На протяжении восьми лет я каждый раз давал в Нижнем Новгороде по три концерта, которые каждый раз проходили при полном аншлаге — и это в симфоническом концертном зале. Поэтому, надеюсь, что за эти годы у меня здесь появился свой слушатель.

Насколько я знаю, одной из целей вашего нынешнего визита было рассказать о вашей ставшей уже знаменитой методике школьного образования, которая строится вокруг творческого развития ребенка, Объясните, пожалуйста, подробнее, в чем ее главная идея?

Действительно, после концертов я на протяжении трех дней проводил встречи с нижегородскими педагогами. За эти три дня я попытался успеть изложить принципы альтернативной методики образования, принципы «иной» школы, Школа может быть хорошей или плохой, в ней могут быть отдельные талантливые педагоги и ужасно бездарные: например, те, которые пошли в педуниверситеты потому, что не прошли по конкурсу в другие вузы. Хотя это самая большая глупость, поскольку профессию учителя никак нельзя выбирать по остаточному принципу.

Вторая мысль, которую я пытаюсь донести: образование — это не набивание мешка макулатурой, а именно создание образа. Это стимул и парадигма познания, а не просто ретрансляция гигантских объемов информации. Практически ежедневно дети приходят в школу на шесть лекций, а то и больше, десять лет подряд. При этом зачастую, анализируя предпочтения самих детей, невольно задаешься вопросом: «Что же делали с ними учителя все это время?» Напрашивается вывод, что привычная нам система образования, во-первых, устарела — поскольку вся необходимая информация давно есть в интернете, а, во-вторых, функции школы и учителя в современных реалиях должны меняться.

Задача современной школы состоит прежде всего в том, чтобы сформировать из ребенка личность, ассоциативно, или, как я говорю, «нобелевски» мыслящую. Общаясь с нобелевскими лауреатами по роду своей деятельности — а меня приглашали в качестве музыкального эксперта Нобелевского концерта — я понял, что практически все они в детстве занимались музыкой. Эйнштейн со скрипкой и Планк у рояля — это далеко не случайность.

Еще одна закономерность состоит в том, что у всех нобелевских лауреатов поразительное чувство юмора. Они не могут без юмора говорить даже о науке — это похоже на компанию, где все друг другу постоянно рассказывают анекдоты. На самом деле, история нам постоянно показывает, что народ, у которого пропадает чувство юмора, начинает свой путь к гибели, и первые, над кем надо смеяться — над самими собой. Причем это должно быть не злобное хихиканье, а нечто из серии «посмеялся — и пошел исправлять ситуацию». Так вот, моя школа — это, в первую очередь, школа, где создается цельная личность, ассоциативно и даже парадоксально мыслящая.

Как в такой школе образовательный процесс выглядит на практике?

Из простого «Мама мыла раму» уже можно придумать тысячи вариантов. Один мальчишка на уроке, например, предложил создать мультик, в котором рама — одушевленный предмет. Ей стало стыдно, что мама ее постоянно моет, она отрастила себе ручки-ножки, снялась с петель, ночью разбудила маму и решила помыть ее. Это и есть пример зачаточного парадоксального мышления. Не забывайте, еще Пушкин писал, что гений — «парадоксов друг».

Я могу спросить у детей: «Мы ближе к птицам или к кротам?». Они отвечают: «К птицам». Тогда я говорю: «А в Москве, когда вы из района в район добираетесь, вы летите или спускаетесь под землю?». Признаются, что под землю. И вот так, с юмором, мы стараемся строить все ассоциативные связи между всеми явлениями, предметами и понятиям.

Ваш подход очень авторский, и отсюда вопрос — поскольку вы не можете лично присутствовать в каждой школе и проводить занятия со всеми учениками, видите ли вы потенциал в учителях, с которыми беседуете? Могут ли те, кто, возможно, не одно десятилетие преподавал знания по определенной модели, в корне поменять свой стиль работы?

Я вижу, как на третий день наших с учителями встреч они меняются сами — они становятся счастливейшими людьми, которые никак не могут расстаться друг с другом. По утрам они начинают улыбаться при мысли о том, что пойдут на наше с ними занятие, а затем — в свою школу. Учитель физики начнет свое занятие с Баха, без музыки которого Эйнштейн бы не составил свое знаменитое уравнение, которое описывает эквивалентность массы и энергии. Учитель литературы придет в класс и скажет, что в Нижнем Новгороде надо построить главный литературный музей в стране. Почему? Потому что события величайших произведений связаны с Нижним Новгородом — сюда, как можно предположить, приехал на бричке Чичиков в «Мертвых душах», и с этим же городом, по одной из версий, связаны события «Ревизора», участником которых был Александр Сергеевич Пушкин. И это, как известно, далеко не полный список — здесь, например, была написана первая подлинная книга о Моцарте, автором которой был уникальный русский чудак-интеллигент Александр Улыбышев. Мало кому о нем известно, и, конечно, никто не поставил ему здесь памятник — ему, другу Пушкина и участнику «Зеленой лампы». Даже в голову никому не приходит. А где тогда корни? Чем еще велика Россия? Дорогами, пенсиями? Нет, культурой.

Вы, наверное, чаще других слышите, что современные дети, которых вы хотите всему этому обучить, очень сильно отличаются от детей вчерашних. Гаджеты и интернет обычно преподносятся как что-то плохое, но, при вашем, нетрадиционном подходе, я думаю, возможно обернуть это на пользу системе образования?

Еще как возможно. Вместо, чтобы изучать главу из учебника географии, посвященную Джомолунгме, нужно попросить детей, скажем, изучить геомагнитную обстановку у ее подножия и все, что связано с культурно-исторической подоплекой этого вопроса. Коснувшись только этого, вопроса, мы сразу выйдем в математику, физику, астрономию, литературу, географию, геометрию — практически во все дисциплины. Сама по себе идея ассоциативного мышления и комплексно-волнового урока, которую придумал, предполагает поиск связей всего со всем.

Насколько готовы ко внедрению таких образовательных практик наши чиновники? Создать школу, полностью основанную на таком подходе, вероятно, многим покажется очень рискованной затеей, но какую-то часть идей использовать вполне возможно.

Действительно, создать подобные школы по всей стране ни я не могу, ни власть этого не поддержит, потому что «как бы чего не вышло». Но вот воспитать учителей, которые освоят новые принципы работы и по-новому увидят саму концепцию распространения знаний — это в моих силах. Мы получим тот самый синергетический эффект, когда один плюс один равняется не двум, а двум миллионам.

Кроме того, у шведов есть такое старинное понятие, как «огненная душа» — это человек в высшей степени созидательный, который зачастую способен сделать больше, чем все учреждения образования и культуры вместе взятые. Так обычно и происходит: в одном городе благодаря усилиям одного-единственного человека могут открыться сразу шесть музеев. И, кстати, о шведах — у них, скажем, уборщики и проводники именуются «мастерами уборки» и «мастерами поездов». Там никого не удивляет, что, например, уборщица со своим супругом могла посетить мой концерт в филармонии, а потом попросить знакомого священника устроить в церкви скрипичный концерт для прихожан. Это очень многое говорит об отношении людей друг к другу, и подобные межличностные связи мне хотелось бы выстроить и в рамках моей школы.

Вы регулярно посещаете одни и те же города нашей страны. Видите ли вы какие-то изменения в людях в связи с тем, что вы делаете и о чем рассказываете?

Вижу. Более того, благодаря этим изменениям мне удается оставаться оптимистом. Несмотря на то, что я живу и в Швеции, и в Белоруссии, и в Испании, большую часть времени мне все-таки хочется проводить именно в России. Во-первых, это моя страна, и значительную часть жизни Москва была моей столицей — даже когда я жил в Минске, который, к слову, очень люблю. Но для меня Москва имеет пушкинский оттенок «звука, в котором много для сердца русского слилось». Это нельзя никак убрать.

Нижний Новгород, мне кажется, тоже изначально имеет дух Москвы, хотя и лишен ее амбициозности. При виде Нижегородского кремля сердце начинает биться чаще, в его облике больше истории, чем в облике Кремля в Москве — не зря сюда так долго не пускали иностранцев. Здесь чувствуешь вибрации — отклик души сродни тому, который, возвращаясь к теме образования, учитель должен вызывать у своих учеников. Если они не смеются, если им не интересно, они скучают — надо что-то менять, переключать их внимание. И это серьезно. Учебный процесс меньше, чем процесс возделывания человеческой души. Пожалуй, это именно то, что я пытаюсь донести до педагогов в первую очередь.