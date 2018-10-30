2018-10-30T17:10:57+03:00
Общество

Появились фотографии ДТП, в котором «Соболь» столкнулся с поездом в Нижегородской области

Пьяный водитель решил проскочить перед несущимся составом
Юлия ДАНЧЕНКО
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Появились фотографии ДТП «Соболя» столкнувшегося с поездом в Нижегородской области. Фото: ГИБДД по Нижегородской областиПоявились фотографии ДТП «Соболя» столкнувшегося с поездом в Нижегородской области. Фото: ГИБДД по Нижегородской области
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К счастью, подобные аварии происходят не часто. Однако для тех, кто хотя бы иногда думает, что успеет проскочить перед идущим поездом, стоит внимательнее посмотреть на эти фотографии.

Появились фотографии ДТП «Соболя» столкнувшегося с поездом в Нижегородской области. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Появились фотографии ДТП «Соболя» столкнувшегося с поездом в Нижегородской области. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Напомним, в понедельник 29 октября в 22.45 46-летний водитель «Соболя» в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав управления, решил проскочить перед двигающимся электропоездом ВЛ80С165. Не останавливаясь перед железнодорожным переездом, он рванул вперед на запрещающий сигнал светофора. Но не успел.

Появились фотографии ДТП «Соболя» столкнувшегося с поездом в Нижегородской области. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Появились фотографии ДТП «Соболя» столкнувшегося с поездом в Нижегородской области. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло на железнодорожном переезде железной дороги «МоскваЕкатеринбург» в поселке Теша Навашинского района. Водитель автомобиля погиб на месте. Других пострадавших нет.

По данным ГИБДД по Нижегородской области, на дорогах региона 29 октября зафиксировано восемь ДТП, в которых погиб один человек, еще семь участников дорожного движения получили травмы.

Появились фотографии ДТП «Соболя» столкнувшегося с поездом в Нижегородской области. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Появились фотографии ДТП «Соболя» столкнувшегося с поездом в Нижегородской области. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

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