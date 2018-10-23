Синоптики: Снег в Нижегородской области ляжет во второй половине ноября

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-23T18:04:49+03:00

Однако мокрый снег возможен в регионе уже на этой неделе

Изменить размер текста: A A

Пригревающее солнце, теплая погода, по-летнему ясные дни - всем этим нижегородцы наслаждались последние несколько недель. Однако на этом подарки природы закончились. Уже на этой неделе в Нижегородской области установится прохладная переменчивая погода.

- Сейчас один за другим в регионе идут антициклоны, поэтому интенсивных холодов мы пока не ожидаем. Однако и такого тепла, как было на прошлой неделе, уже не будет, - признает начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. - В дневные часы температура воздуха будет придерживаться плюсовых значений, а по ночам возможны заморозки. Однако среднесуточная температура все равно пока не опустится до минусовых отметок.

Тем не менее нижегородцам стоит постепенно готовиться к таким капризам погоды, как дождь и мокрый снег. И чем ближе к ноябрю, тем больше будет таких неприятных сюрпризов.

- В начале ноября снег уже будет идти. Возможен гололед, налипание мокрого снега, ледяные дожди. Однако снежный покров установится не раньше второй половины ноября, - уверяют синоптики. - Средняя дата установления снежного покрова в Нижегородской области приходится на 17-18 ноября, а на юге региона - 25 ноября. С изменением климата это все больше смещается на декабрь. Последние несколько лет снег несколько раз выпадал, а потом снова таял. И так четыре-пять раз подряд.

Тем не менее экстремальных холодов нижегородцам пока ждать не стоит. По прогнозу синоптиков, температурный фон ноября будет близок к норме.

- Для Нижегородской области нормой считается -2…-4 градуса, - рассказывает Ольга Мокеева. - В начале месяца в дневные часы столбики термометра будут подниматься выше нуля, а по ночам - опускаться до минусовых значений. А вот уже во второй половине месяца возможны даже морозы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

19 октября в Нижегородской области из-за аномального тепла был побит абсолютный температурный рекорд - столбики термометров поднялись до отметки в +17 градусов. Это на два градуса выше, чем в 1967 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

КСТАТИ

До конца октября, по словам синоптиков, можно не торопиться с переходом на зимнюю резину - слишком уж неустойчивым будет температурный фон. А вот в начале ноября это стоит сделать как можно скорее, так как по ночам все чаще будут возникать заморозки.