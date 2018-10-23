2018-10-23T17:24:02+03:00
Звезды

«Я люблю бросать вызов самой себе»: Ляйсан Утяшева о детских мечтах и шоу «Болеро»

«Комсомолка» пообщалась со знаменитой гимнасткой перед гастролями в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
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Легенда российской гимнастики с детства грезила танцамиЛегенда российской гимнастики с детства грезила танцами
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Встреча нижегородских зрителей с шестикратной победительницей Кубка мира по художественной гимнастике должна была состояться еще весной. Однако показ танцевального шоу «Болеро» (16+), основателем и продюсером которого является Ляйсан Утяшева, пришлось перенести. Оно и к лучшему, ведь, по словам самой Ляйсан, теперь спектакль длится полтора часа вместо часа, что позволило сделать его более глубоким. Накануне приезда в Нижний Новгород «Комсомольская правда» взяла интервью у легенды российской гимнастики.

Проект «Танцы» стал решающим для Ляйсан Утяшевой как танцовщицы

Проект «Танцы» стал решающим для Ляйсан Утяшевой как танцовщицы

«Проект “Танцы” стал решающим»

- Большинство знает вас как гимнастку, но сейчас у вас свое танцевальное шоу. Давно появился интерес к танцам?

- Думаю, танцы неизбежно должны были проявиться в моей жизни. В четыре года я мечтала стать балериной и упрашивала маму отдать меня на балет. Я грезила танцами, а моим кумиром была и остается Майя Плисецкая. В тот год набор уже был закрыт, и мама вместо балета отвела меня на секцию по художественной гимнастике. Видимо, нужно было пройти сначала этот путь, чтобы вернуться к своему самому первому сильному детскому желанию, но уже на другом уровне, с определенным опытом и видением, знанием себя.

- Можно ли сказать, что вам пришлось «ломать» в себе гимнастку, чтобы стать танцовщицей?

- Чтобы реализоваться в танцах, мне не нужно «ломать» что-то в себе, переделывать. Это еще одна моя грань. Ведь уйдя из гимнастики, я с нуля осваивала сначала роли диктора, телеведущей, комментатора… Потом - роли жены и мамы. А год назад я поняла, что у меня опять появился свободный ресурс пробовать что-то новое.

От части в шоу "Болеро" Утяшева играет саму себя

От части в шоу "Болеро" Утяшева играет саму себя

- Что появилось раньше: желание создать свое танцевальное шоу или работа в «Танцах» на ТНТ? Если бы не «Танцы», появилось шоу «Болеро»?

- Хороший вопрос. Свое первое «Болеро» я танцевала в классической постановке под руководством Гедиминаса Таранды. И это был 2007 год. Уже тогда промелькнула идея рассказать о своем прочтении главной героини. В какой именно форме все это реализовать, я не знала. Вот они и прошли десять лет от идеи до воплощения. В этот период как раз возник проект «Танцы». Думаю, он стал решающим. Я познакомилась с лучшими хореографами и танцорами страны. Пазл наконец-то сложился.

- Первая мысль, когда хореографы Гарик Рудник и Катя Решетникова предложили вам сценарий «Болеро»?

- Их сценарий был бунтарский, дерзкий… на основе современных уличных танцев с включением разных элементов. Сначала у меня было недоумение: как я буду танцевать такое?! Я и уличный хип-хоп? Танцы в стиле Vogue? Но страсть к новому все же победила. Люблю выходить за привычные рамки, бросать вызов самой себе.

Первоначальная версия шоу "Болеро" длилась всего час. 30 октября нижегородцы увидят полуторачасовую версию танцевального проекта

Первоначальная версия шоу "Болеро" длилась всего час. 30 октября нижегородцы увидят полуторачасовую версию танцевального проекта

«Самое неблагодарное - раздавать ярлыки»

- Не секрет, что первым, кто поддержал идею создания танцевального спектакля, стал ваш муж Павел Воля. Неужели не пытался ввести цензуру и сказать: «Вот так, пожалуйста, не танцуй. Слишком эротично»?

- В наших танцах нет пошлости, мы не спекулируем на скандальности или излишней откровенности. Сюжет классического «Болеро» мы приблизили к дню сегодняшнему. Зрители видят на сцене современную молодежную среду, мир клубной культуры, музыки, моды и дурмана. Но в его центре - все та же сильная женщина, которая хочет любви и стремится познать себя. И порой танец, пластика лучше любых слов, чтобы передать состояние героини.

- В аннотации к вашему спектаклю говорится про некий авторский стиль. Что он из себя представляет и чего ждать нижегородскому зрителю?

- Дать определение, думаю, не главное. Куда важнее позволить человеку прожить свои эмоции, настроение, чувства вместе с нами. В едином потоке и порыве. Что ожидать? Что привычный мир может перевернуться. Что границы «плохого» и «хорошего» достаточно условны, и это все части единой жизни. И самое неблагодарное, чем может заниматься каждый из нас, - это раздавать ярлыки.

- В октябре вашему шоу исполнился год. Какие изменения претерпело «Болеро» за это время?

- Большое счастье, что наша команда осталась в первоначальном составе. По-прежнему с нами лучшие танцоры и режиссеры-постановщики. Единственное - мы увеличили шоу по времени, добавили глубины. Сейчас постановка идет полтора часа вместо часа. После первых выступлений я анализировала каждый наш выход. Это был постоянный процесс доработок: тут чуть костюмы изменим, тут добавим новые движения. В итоге пришли к пониманию, что нужно включить еще несколько сцен.

Уйдя из гимнастики, Ляйсан с нуля осваивала сначала роли диктора, телеведущей, комментатора...

Уйдя из гимнастики, Ляйсан с нуля осваивала сначала роли диктора, телеведущей, комментатора...

«Время можно растягивать»

- Вся страна следит за кастингами нового сезона «Танцев». А вы присмотрели себе новых танцоров для шоу?

- Конечно, я отмечаю талантливых участников. А они все талантливы! Отборы проходят сильнейшие и во многом уже состоявшиеся танцоры. Не буду пока раскрывать всех планов, но не исключаю запуск новых своих проектов в ближайшем будущем.

- А какие планы на шоу «Болеро»?

- Вывести его на международный уровень!

В шоу "Болеро" участвуют звезды "Танцев" на ТНТ, в том числе победитель второго сезона Максим Нестерович

В шоу "Болеро" участвуют звезды "Танцев" на ТНТ, в том числе победитель второго сезона Максим Нестерович

- Как вам удается совмещать гастроли с воспитанием детей, съемками на телевидении и прочим?

- Пока удается (смеется). Для меня это все грани единого, единой меня. Чем больше сфер, в которых можно раскрыться, тем больше энергии и драйва я ощущаю от жизни. А энергия всегда дает ресурс для чего-то нового. Когда правильно расставляешь приоритеты, можно совмещать многое. И для этого не нужно чем-то жертвовать: карьерой ради личной жизни или наоборот. А время, как говорят квантовые физики, не линейно и его можно растягивать.

- Показ танцевального шоу «Болеро» состоится в Нижнем Новгороде 30 октября. Уже планировали, куда пойдете, что посмотрите? Вообще насколько город вам знаком?

- Я очень люблю Нижневолжскую набережную. А еще местами сохранившиеся в самом центре деревянные постройки. Удивительное сочетание прошлого и настоящего: рядом с модными заведениями соседствуют двухэтажные дома с резными наличниками. И не нужно никакой машины времени.

Самое важное - почувствовать и познакомиться с городом не из окна встречающего автомобиля, а в пешей прогулке.

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