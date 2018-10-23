«Я люблю бросать вызов самой себе»: Ляйсан Утяшева о детских мечтах и шоу «Болеро»

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-23T17:24:02+03:00

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Встреча нижегородских зрителей с шестикратной победительницей Кубка мира по художественной гимнастике должна была состояться еще весной. Однако показ танцевального шоу «Болеро» (16+), основателем и продюсером которого является Ляйсан Утяшева, пришлось перенести. Оно и к лучшему, ведь, по словам самой Ляйсан, теперь спектакль длится полтора часа вместо часа, что позволило сделать его более глубоким. Накануне приезда в Нижний Новгород «Комсомольская правда» взяла интервью у легенды российской гимнастики.

Проект «Танцы» стал решающим для Ляйсан Утяшевой как танцовщицы

«Проект “Танцы” стал решающим»

- Большинство знает вас как гимнастку, но сейчас у вас свое танцевальное шоу. Давно появился интерес к танцам?

- Думаю, танцы неизбежно должны были проявиться в моей жизни. В четыре года я мечтала стать балериной и упрашивала маму отдать меня на балет. Я грезила танцами, а моим кумиром была и остается Майя Плисецкая. В тот год набор уже был закрыт, и мама вместо балета отвела меня на секцию по художественной гимнастике. Видимо, нужно было пройти сначала этот путь, чтобы вернуться к своему самому первому сильному детскому желанию, но уже на другом уровне, с определенным опытом и видением, знанием себя.

- Можно ли сказать, что вам пришлось «ломать» в себе гимнастку, чтобы стать танцовщицей?

- Чтобы реализоваться в танцах, мне не нужно «ломать» что-то в себе, переделывать. Это еще одна моя грань. Ведь уйдя из гимнастики, я с нуля осваивала сначала роли диктора, телеведущей, комментатора… Потом - роли жены и мамы. А год назад я поняла, что у меня опять появился свободный ресурс пробовать что-то новое.

От части в шоу "Болеро" Утяшева играет саму себя

- Что появилось раньше: желание создать свое танцевальное шоу или работа в «Танцах» на ТНТ? Если бы не «Танцы», появилось шоу «Болеро»?

- Хороший вопрос. Свое первое «Болеро» я танцевала в классической постановке под руководством Гедиминаса Таранды. И это был 2007 год. Уже тогда промелькнула идея рассказать о своем прочтении главной героини. В какой именно форме все это реализовать, я не знала. Вот они и прошли десять лет от идеи до воплощения. В этот период как раз возник проект «Танцы». Думаю, он стал решающим. Я познакомилась с лучшими хореографами и танцорами страны. Пазл наконец-то сложился.

- Первая мысль, когда хореографы Гарик Рудник и Катя Решетникова предложили вам сценарий «Болеро»?

- Их сценарий был бунтарский, дерзкий… на основе современных уличных танцев с включением разных элементов. Сначала у меня было недоумение: как я буду танцевать такое?! Я и уличный хип-хоп? Танцы в стиле Vogue? Но страсть к новому все же победила. Люблю выходить за привычные рамки, бросать вызов самой себе.

Первоначальная версия шоу "Болеро" длилась всего час. 30 октября нижегородцы увидят полуторачасовую версию танцевального проекта

«Самое неблагодарное - раздавать ярлыки»

- Не секрет, что первым, кто поддержал идею создания танцевального спектакля, стал ваш муж Павел Воля. Неужели не пытался ввести цензуру и сказать: «Вот так, пожалуйста, не танцуй. Слишком эротично»?

- В наших танцах нет пошлости, мы не спекулируем на скандальности или излишней откровенности. Сюжет классического «Болеро» мы приблизили к дню сегодняшнему. Зрители видят на сцене современную молодежную среду, мир клубной культуры, музыки, моды и дурмана. Но в его центре - все та же сильная женщина, которая хочет любви и стремится познать себя. И порой танец, пластика лучше любых слов, чтобы передать состояние героини.

- В аннотации к вашему спектаклю говорится про некий авторский стиль. Что он из себя представляет и чего ждать нижегородскому зрителю?

- Дать определение, думаю, не главное. Куда важнее позволить человеку прожить свои эмоции, настроение, чувства вместе с нами. В едином потоке и порыве. Что ожидать? Что привычный мир может перевернуться. Что границы «плохого» и «хорошего» достаточно условны, и это все части единой жизни. И самое неблагодарное, чем может заниматься каждый из нас, - это раздавать ярлыки.

- В октябре вашему шоу исполнился год. Какие изменения претерпело «Болеро» за это время?

- Большое счастье, что наша команда осталась в первоначальном составе. По-прежнему с нами лучшие танцоры и режиссеры-постановщики. Единственное - мы увеличили шоу по времени, добавили глубины. Сейчас постановка идет полтора часа вместо часа. После первых выступлений я анализировала каждый наш выход. Это был постоянный процесс доработок: тут чуть костюмы изменим, тут добавим новые движения. В итоге пришли к пониманию, что нужно включить еще несколько сцен.

Уйдя из гимнастики, Ляйсан с нуля осваивала сначала роли диктора, телеведущей, комментатора...

«Время можно растягивать»

- Вся страна следит за кастингами нового сезона «Танцев». А вы присмотрели себе новых танцоров для шоу?

- Конечно, я отмечаю талантливых участников. А они все талантливы! Отборы проходят сильнейшие и во многом уже состоявшиеся танцоры. Не буду пока раскрывать всех планов, но не исключаю запуск новых своих проектов в ближайшем будущем.

- А какие планы на шоу «Болеро»?

- Вывести его на международный уровень!

В шоу "Болеро" участвуют звезды "Танцев" на ТНТ, в том числе победитель второго сезона Максим Нестерович

- Как вам удается совмещать гастроли с воспитанием детей, съемками на телевидении и прочим?

- Пока удается (смеется). Для меня это все грани единого, единой меня. Чем больше сфер, в которых можно раскрыться, тем больше энергии и драйва я ощущаю от жизни. А энергия всегда дает ресурс для чего-то нового. Когда правильно расставляешь приоритеты, можно совмещать многое. И для этого не нужно чем-то жертвовать: карьерой ради личной жизни или наоборот. А время, как говорят квантовые физики, не линейно и его можно растягивать.

- Показ танцевального шоу «Болеро» состоится в Нижнем Новгороде 30 октября. Уже планировали, куда пойдете, что посмотрите? Вообще насколько город вам знаком?

- Я очень люблю Нижневолжскую набережную. А еще местами сохранившиеся в самом центре деревянные постройки. Удивительное сочетание прошлого и настоящего: рядом с модными заведениями соседствуют двухэтажные дома с резными наличниками. И не нужно никакой машины времени.

Самое важное - почувствовать и познакомиться с городом не из окна встречающего автомобиля, а в пешей прогулке.