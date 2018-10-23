Президент FIFA Джанни Инфантино поблагодарил нижегородцев за гостеприимство на ЧМ-2018 по футболу

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-23T16:42:32+03:00

Президент Международной федерации футбола в очередной раз подтвердил, что чемпионат мира в России стал лучшим за всю историю

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Президент FIFA Джанни Инфантино поблагодарил нижегородцев за теплый прием во время прошедшего чемпионата мира по футболу 2018. Письмо с благодарностью Инфантино направил мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову.

В обращении Джанни тепло отозвался о сердечном приеме и волонтерах, которые помогли организовать масштабные соревнования. Президент Международной федерации футбола в очередной раз подтвердил, что чемпионат мира в России стал лучшим за всю историю, и все национальные сборные вернулись домой с массой незабываемых впечатлений и теплых знакомств.

- Убежден, что это мероприятие оставит после себя богатое наследие и будет способствовать лучшему межкультурному взаимопониманию во всем мире, - написал Инфантино.

Справка

Чемпионат мира по футболу 2018 года — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого прошла в Россиис 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. ЧМ-2018 проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. Это первый чемпионат мира по футболу, на котором использовалась система видеопомощи арбитрам.