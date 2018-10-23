2018-10-23T15:40:12+03:00
Общество

Граффитист воспроизвел в арках домов в Дзержинске "Джоконду" и «Поцелуй» Климта

Илья Спиченков планирует украсить работами знаменитых художников весь город
Светлана СТРОКАН
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"Джоконду" художник нарисовал за день"Джоконду" художник нарисовал за деньФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Нижегородский художник Илья Спиченков преображает родной Дзержинск. В арках домов появились две знаменитые картины известных художников. На доме 76 на проспекте Ленина на прохожих смотрит Мона Лиза, а на улице Октябрьской граффитист воспроизвел «Поцелуй» Гюстава Климта.

Сам Илья Спиченков назвал свои работы осенним творческим обострением.

- Это выплеск эмоций и радость. Рисую то, что хочу. А граффити - это средство, мост, связующий искусство с повседневностью, разбавление серых будней, - прокомментировал свои порывы художник-самоучка.

Илья Спиченков хочет украсить подобными картинами весь Дзержинск Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Илья Спиченков хочет украсить подобными картинами весь ДзержинскФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Джоконду и Климта Илья рисовал два дня, по одной картине в день. Граффитист признался, что с материалами для создания работ ему нередко помогали неравнодушные горожане.

Дзержинские модницы кинулись искать нарисованные картины на фасадах домов и фотографироваться.

Городские модницы и любители искусства не преминули сфотографироваться на фоне шедевров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Городские модницы и любители искусства не преминули сфотографироваться на фоне шедевровФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Теперь в мастерскую хожу мимо этой красоты! Творческий настрой на целый день обеспечен!), - высказалась местная жительница Юлия Калачева.

Но есть и те, кто сочли художество за вандализм, чем возмутили остальную часть нижегородцев.

- Какой же это вандализм! Красота! Да и нарисовано не на здании, а в арке, - возмутиласьНаталья Курганская.

Некоторые нижегородцы посчитали раскрашивание арок — вандализмом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Некоторые нижегородцы посчитали раскрашивание арок — вандализмомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас художник занят созданием следующего шедевра. Известно, что на картине будет изображена девушка.

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