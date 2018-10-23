2018-10-23T13:48:34+03:00
Происшествия

«А потом они начнут травить и людей?»: Молодая пара догхантеров жестоко истребляет собак на Бору

Правоохранители уже проводят проверку после многочисленных обращений от жителей
Валерия ГРОМОВА
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Молодая пара догхантеров жестоко истребляет собак на БоруМолодая пара догхантеров жестоко истребляет собак на БоруФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жители небольшого городка Бор под Нижним Новгородом очень обеспокоены за собак. Оказывается, прямо на их глазах парень и девушка уже который день травят животных: и диких, и домашних. За последние несколько дней погибли уже порядка 20 псов.

- Бор атаковали догхантеры! Пара молодых людей, несколько дней развлекались, раскидывая отраву по городу! - такой крик души опубликовал на своей странице в соцсети один из местных жителей Владимир Ушков.

Жители города находят трупы собак прямо на улице Фото: СОЦСЕТИ

Жители города находят трупы собак прямо на улицеФото: СОЦСЕТИ

Мужчина рассказал, что парень и девушка уже прыснули из перцового баллончика в мужчину, который попытался их задержать, а на беременную борчанку и вовсе накинулись с электрошокером.

- Город должен знать "героев" в лицо. Их задержали, но отпускают! И, скорее всего, они продолжат свои мерзкие делишки! А после собак они начнут травить и людей, которые им не по нраву? – возмутился Владимир.

Эта та самая пара, которая убивает собак Фото: СОЦСЕТИ

Эта та самая пара, которая убивает собакФото: СОЦСЕТИ

Таких постов на страницах жителей Бора очень много: люди распространяют фотографии погибших животных и подозреваемой парочки. Чтобы выяснить подробности, «Комсомолка» обратилась в ГУ МВД по Нижегородской области.

Оказалось, что в ОМВД России по Борскому району уже поступило несколько заявлений о том, что неизвестные молодые люди травят собак.

- В настоящее время по данным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили правоохранители.

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