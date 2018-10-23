Общественный транспорт изменит маршрут из-за перекрытой площади Минина

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-23T12:51:45+03:00

Изменить размер текста: A A

23 октября общественный транспорт будет ходить иначе из-за перекрытого центра города. На площади Минина пройдет строевой смотр гарнизона полиции. Такие неудобства нижегородцам придется потерпеть до пяти вечера. Об изменениях сообщили в управлении по работе со СМИ городской администрации.

Движение закрыто на промежутках от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной, улицы Ульянова от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, улицы Минина от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, Георгиевскому съезду и Верхне-Волжской набережной на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова. Автомобилистам придется искать пути объезда по другим участкам. Парковаться на перекрытых улицах также нельзя.

В связи с проведением смотра временно изменится и схема движения общественного транспорта. Автобусы № 19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45 и Т-90 проследуют от Зеленского съезда к улице Минина по площади Минина и Пожарского, улицам Варварской, Пискунова, обратно — по той же схеме. Троллейбусные маршруты № 13, 17 и 31 будут сокращены до площади Свободы. Автобусы № 40, 74, Т-60, Т-85, Т-97 и Т-98 поедут от улицы Варварской в направлении улицы Минина по улице Пискунова, а обратно — по улицам Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского.

Маршрутки № Т-31 проследуют от улицы Минина по улицам Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, как и в обратном направлении. Разворот автобусов № 1, 68 и Т-4 будет организован на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Для автобусов маршрутов № № 19, 40, 45, 52, 74, 90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-60, Т-85, Т-90, Т-97 и Т-98 будет введена остановка в районе пересечения улиц Пискунова и Ульянова.