Сергей Шнуров собирается дать концерт на стадионе «Нижний Новгород»

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-23T15:23:00+03:00

Он пообещал, что приедет в столицу Приволжья 19 июня

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Скандально известный певец и солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров собирается выступить на стадионах, построенных к Чемпионату мира по футболу. Тур по аренам начнется в июне 2019 года и завершится к октябрю.

В списке Шнурова есть и стадион «Нижний Новгород». Он планирует посетить его 19 июня. Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

Люди восприняли такую новость неоднозначно: некоторые искренне обрадовались, а некоторые считают, что Шнуров слишком сильно замахнулся.

- Гулять, так гулять, - прокомментировала в соцсетях Юлия Абраменко.

- Лучше не делай, а то никто не приедет на футбол, - посмеялась Яна Филатова.

- Деньги они тупо собирают, а не людей на концерт, - высказался Αнатолий Κолесников.

- Сбор дани с Руси сейчас выглядит так, - отписался Илья Дружинин.

Возрастное ограничение 18+.

«Комсомолка» отправила запрос в правительство Нижегородской области, чтобы выяснить, действительно ли Шнуров приедет в столицу Приволжья, чтобы спеть на стадионе.

- Стадион «Нижний Новгород» готов к проведению любых концертных выступлений, - сообщили в ФГУП «Спорт-Инжиниринг».