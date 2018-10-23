В Кстове многодетная семья спаслась из огня благодаря пожарному извещателю
18 октября в селе Толмачево Кстовского района сгорел деревянный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пункт 54-ой пожарно-спасательной части в 3:32 утра. В данном доме проживала многодетная семья из пятерых человек. На момент пожара женщина, ее гражданский муж и дочка спали. Двое других детей находились у бабушки в соседней деревне.
Женщину разбудил заработавший пожарный извещатель, который был установлен в доме. Дом был уже сильно задымлен, а в углу спальни вовсю полыхал огонь. Хозяйка дома успела выйти с мужем и дочерью.
К моменту, когда прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, наблюдалось открытое горение дома и хозяйственных построек. Кроме того, загорелся и соседний дом.
После пожара жилище полностью выгорело, как и дом соседа.