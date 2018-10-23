2018-10-23T11:30:12+03:00
Общество

Стало известно, появится ли разделительное ограждение на Мызинском мосту

Нижегородцы беспокоятся, что водители начнут гонять по переправе с новым асфальтовым покрытием
Анастасия НАЗАРОВА
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рабочие управились с ремонтом переправы раньше установленного срокарабочие управились с ремонтом переправы раньше установленного срокаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Который день нижегородские автомобилисты радуются тому, что Мызинский мост открылся во всех направлениях. Но вместе с тем они переживают, что пока там не появится разделительное ограждение, некоторые водители будут гонять по новому асфальтовому покрытию, а значит, аварий не избежать.

В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода «Комсомольской правде» сообщили, что устройство разделительного ограждения по оси моста действующим муниципальным контрактом с подрядчиком не предусмотрено.

- Сейчас разрабатывается рабочая документация для его устройства, - уточнили в администрации.

И если выделение средств на эти цели в 2019 году будет одобрено, ограждение появится по окончании ремонтных работ.

Напомним, ремонт одного из самых загруженных мостов Нижнего Новгорода стартовал в июле. До ноября планировалось отремонтировать проезжую часть, а в 2019 году - приступить к обновлению тротуаров, замене ограждений и освещения.

При этом рабочие управились раньше установленного мэром срока, и мост был полностью открыт для транспорта (кроме большегрузов) 19 октября. При этом, по словам директора по производству подрядной организации Александра Осипова, на следующий год остались не только тротуары и опоры освещения, но и ремонт крайних полос - первой и шестой.

- На площадку в 2019 году мы планируем выйти в конце апреля, как только позволят погодные условия. А уже к 1 сентября 2019 года нижегородцы получат полностью отремонтированный мост, - уточнил Осипов.

Сообщалось также, что асфальт, снятый с Мызинского моста, будут использовать повторно - для ремонта грунтовых дорог в Приокском районе.

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