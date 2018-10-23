2018-10-23T09:48:41+03:00
Происшествия

Число пострадавших увеличилось до 28: Появились новые подробности жуткой аварии с автобусом под Богородском

Пять человек сейчас находятся в больницах [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Иномарка протаранила автобус с пассажирами 22 октябряИномарка протаранила автобус с пассажирами 22 октябряФото: СОЦСЕТИ
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Вчера, 22 октября 2018 года, в Богородском районе Нижегородской области иномарка протаранила пассажирский автобус. Фотографии этой страшной аварии за считанные минуты облетели все соцсети. От машины осталась лишь груда металла, а в ближайшие больницы стали поступать многочисленные жалобы от пострадавших.

Изначально сообщалось, что в ДТП получили ранения 13 пассажиров автобуса. Тем же вечером их число увеличилось до 18. А сегодня, 23 октября, сотрудники ГИБДД рассказали, что за медицинской помощью обратились 28 человек.

Напомним, сильное столкновение произошло около семи часов на 21 километре автодороги Нижний НовгородКасимов, когда водитель автомобиля «КИА» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В это время там ехал автобус. Он направлялся из Буревестника в Нижний Новгород.

28 пассажиров автобуса обратились за медпомощью Фото: СОЦСЕТИ

28 пассажиров автобуса обратились за медпомощьюФото: СОЦСЕТИ

Водитель иномарки погиб на месте происшествия. Водитель автобуса и 27 пассажиров получили ранения. Пять человек были госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Как сообщили в ГИБДД, среди них оказался 17-летний молодой человек.

Остальные 23 человека обратились за медицинской помощью. Они получили ушибы, ссадины и растяжения. Среди пострадавших было пятеро несовершеннолетних.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, на дороге, где случилась авария, был гололед.

Ранее «Комсомолка» опубликовывала видео с места происшествия.

Появилось видео смертельного ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Новгородом.

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