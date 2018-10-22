В Нижнем Новгороде полностью открыли Мызинский мост

22 Окт. 18:34 2018-10-22T18:35:42+03:00

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Запланированный на 2018 год ремонт Мызинского моста выполнен с опережением сроков. Движение транспорта по нему возобновили в полном объеме вечером 19 октября.

Как уточнили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей, ограничение движения по переправе снято для машин (за исключением грузовиков) в обоих направлениях.

В понедельник 22 октября мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов доложил о том, что накануне ночью на Мызинском мосту были убраны бетонные блоки и нанесена разметка.

- Первый этап ремонта моста завершен раньше плановых сроков. В 2019 году ремонтные работы продолжатся, - уточнил глава городской администрации.

Нижегородцы, конечно, обрадовались открытию моста, но выразили обеспокоенность тем, что водители начнут гонять по переправе с новым асфальтовым покрытием. И если отбойники там так и не появятся, то ждать беды. При этом, по неподтвержденной пока информации, городские власти уже приняли решение установить на отремонтированной переправе разделительное ограждение. Но случится это не раньше следующего года.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, с июля по октябрь 2018 года на четырех центральных полосах был выполнен комплекс работ: фрезерование асфальтобетонного покрытия, разборка защитных слоев, устройство направляемой гидроизоляции и двух слоев покрытия из литой асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Добавим, что строительство Мызинского моста через реку Ока в Нижнем Новгороде началось в 1972 году, в августе 1981 года его ввели в эксплуатацию. Длина переправы составляет 1006 метров, ширина - 27 метров, площадь проезжей части - 2200 квадратных метров. До 1981 года в России никогда не возводили мосты со столь большими пролетами и пропускной способностью до 30 тысяч машин в сутки.