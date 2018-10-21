Пожар в деревне Букино оставил без средств к существованию семью нижегородцев

21 Окт. 20:40 2018-10-21T20:58:14+03:00

14 октября около пяти вечера, когда Балыкины вернулись домой после работы, застали вместо дома полыхающее зарево Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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- Саша, у нас дом горит, — услышал на другом конце провода дрожащий голос мамы 23-летний Александр. На момент пожара семья Балыкиных не прожила в новом доме и полугода.

Надежда Балыкина последние годы все больше хотела переехать из шумного Нижнего Новгорода подальше, в глубинку. Чтобы стать ближе к мечте, семья без сожаления рассталась с двухкомнатной квартирой на улице Генкина, а спустя полгода Балыкины купили дом в деревне Букино в Каменках.

Так выглядел дом до пожараФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подготовить дом для жизни родителям помогали сыновья — 23-летний Александр и 20-летний Павел, а в мае 2018 года семья уже переехала в новое жилище, продолжая приводить его в порядок.

Семья Балыкиных не пожалела, что променяла городскую суету на тихий уголок в БукиноФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комнаты потихоньку обживались и дело близилось к новоселью, как 14 октября из нового дома повалил дым. Соседи заметили неладное и кинулись тушить, попутно разбивая стекла. Но вызволять новоселов из огня не пришлось — все Балыкины были на работе. Только из будки доносился лай мастифа Рагнара, а дома истошно мяукал кот Доминик.

Мастифу Рагнару повезло — его вытащили из будки рядом с домомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Старший сын Александр кинулся с работы домой, но добраться от Родионова до Букино получилось только за час. На месте уже пытались усмирить пламя пожарные — сотрудники приехали спустя 15 минут. Одного из четвероногих друзей удалось спасти — мастифу повезло, что он был в будке.

Коту Доминику выжить не удалосьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя несколько часов борьбы с огнем от дома остался только фундамент и белые кирпичные стены. От второго этажа не осталось и следа.

Причину пожара пока не установили. Но Балыкины считают, что сбои в напряжении электричества сыграли в трагедии не последнюю роль.

- Накануне сосед-электрик сообщил, что вместо положенных 220 вольт только 187, — вспомнил Александр.

Вчерашние новоселы остались без крыши над головой, без одежды, документов и средств к существованию.

Новоселы прожили в новом доме не больше полугодаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Шокированных Надежду и Романа приютил сосед, а сыновья вынуждены жить у своей бабушки. О том, чтобы зимовать в новом доме, как и планировалось — речи больше не идет.

После пожара уцелели только несколько старых фотографийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Попавшие в беду Балыкины обратились за помощью к нижегородцам в соцсетях. Неравнодушные горожане деловито кинулись предлагать одежду, деньги и мебель. За два дня пострадавшим перечислили около 250 000 рублей.

Связаться с погорельцами можно по номерам:

Александр Владимирович Балыкин - 8-967-711-95-98;

Павел Владимирович Балыкин - 8-905-66-88-727;

Надежда Анатольевна Балыкина - 8-960-163-52-95.

Перечислить средства можно по реквизитам:

4276 8801 2570 1296 - Надежда Анатольевна Б. (Сбербанк);

5521 7526 6440 9054 (Альфа Банк).

Все новости, касающиеся положения пострадавших Балыкины публикуют в группе — https://vk.com/pozhar.help.