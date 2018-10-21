2018-10-21T20:58:14+03:00
Общество

Пожар в деревне Букино оставил без средств к существованию семью нижегородцев

Пострадавшие просят о помощи в соцсетях
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
14 октября около пяти вечера, когда Балыкины вернулись домой после работы, застали вместо дома полыхающее зарево14 октября около пяти вечера, когда Балыкины вернулись домой после работы, застали вместо дома полыхающее заревоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

- Саша, у нас дом горит, — услышал на другом конце провода дрожащий голос мамы 23-летний Александр. На момент пожара семья Балыкиных не прожила в новом доме и полугода.

Надежда Балыкина последние годы все больше хотела переехать из шумного Нижнего Новгорода подальше, в глубинку. Чтобы стать ближе к мечте, семья без сожаления рассталась с двухкомнатной квартирой на улице Генкина, а спустя полгода Балыкины купили дом в деревне Букино в Каменках.

Так выглядел дом до пожара Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Так выглядел дом до пожараФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подготовить дом для жизни родителям помогали сыновья — 23-летний Александр и 20-летний Павел, а в мае 2018 года семья уже переехала в новое жилище, продолжая приводить его в порядок.

Семья Балыкиных не пожалела, что променяла городскую суету на тихий уголок в Букино Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семья Балыкиных не пожалела, что променяла городскую суету на тихий уголок в БукиноФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комнаты потихоньку обживались и дело близилось к новоселью, как 14 октября из нового дома повалил дым. Соседи заметили неладное и кинулись тушить, попутно разбивая стекла. Но вызволять новоселов из огня не пришлось — все Балыкины были на работе. Только из будки доносился лай мастифа Рагнара, а дома истошно мяукал кот Доминик.

Мастифу Рагнару повезло — его вытащили из будки рядом с домом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мастифу Рагнару повезло — его вытащили из будки рядом с домомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Старший сын Александр кинулся с работы домой, но добраться от Родионова до Букино получилось только за час. На месте уже пытались усмирить пламя пожарные — сотрудники приехали спустя 15 минут. Одного из четвероногих друзей удалось спасти — мастифу повезло, что он был в будке.

Коту Доминику выжить не удалось Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коту Доминику выжить не удалосьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя несколько часов борьбы с огнем от дома остался только фундамент и белые кирпичные стены. От второго этажа не осталось и следа.

Причину пожара пока не установили. Но Балыкины считают, что сбои в напряжении электричества сыграли в трагедии не последнюю роль.

- Накануне сосед-электрик сообщил, что вместо положенных 220 вольт только 187, — вспомнил Александр.

Вчерашние новоселы остались без крыши над головой, без одежды, документов и средств к существованию.

Новоселы прожили в новом доме не больше полугода Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новоселы прожили в новом доме не больше полугодаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Шокированных Надежду и Романа приютил сосед, а сыновья вынуждены жить у своей бабушки. О том, чтобы зимовать в новом доме, как и планировалось — речи больше не идет.

После пожара уцелели только несколько старых фотографий Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После пожара уцелели только несколько старых фотографийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Попавшие в беду Балыкины обратились за помощью к нижегородцам в соцсетях. Неравнодушные горожане деловито кинулись предлагать одежду, деньги и мебель. За два дня пострадавшим перечислили около 250 000 рублей.

Связаться с погорельцами можно по номерам:

Александр Владимирович Балыкин - 8-967-711-95-98;

Павел Владимирович Балыкин - 8-905-66-88-727;

Надежда Анатольевна Балыкина - 8-960-163-52-95.

Перечислить средства можно по реквизитам:

4276 8801 2570 1296 - Надежда Анатольевна Б. (Сбербанк);

5521 7526 6440 9054 (Альфа Банк).

Все новости, касающиеся положения пострадавших Балыкины публикуют в группе — https://vk.com/pozhar.help.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
Нижегородские баскетболисты обыграли белорусский "Цмоки-Минск"
В школе-интернате для глухих детей обсудят театральную педагогику и инклюзивное искусство
Нижегородские аграрии закончили уборку льна-долгунца
Нижний Новгород вошел в лидеры ФНЛ по популярности
В Нижнем Новгороде отпраздновали 100-летие лицея №8
Нижегородский СКИФ снова проиграл подмосковному "Торнадо"
Председатель ЗСНО Евгений Лебедев проведет личный прием граждан
Зараженные калифорнийским трипсом растения выявлены в Нижегородской области
ФК "Нижний Новгород" вырвал победу у "Армавира" в домашнем матче
В Нижегородской области ранее судимый мужчина обокрал частный дом
В Нижнем Новгороде пропал 32-летний Дмитрий Александров
Личный дом с надворными постройками сгорел в Заволжье 20 октября
Неизвестный напал на нижегородца и отобрал у него мобильный телефон
Екатерина Гольцева завоевала серебро на чемпионате мира по быстрым шахматам
В столице Приволжья обнаружено несколько "КамАЗов" с опасным мусором
Нижегородский СКИФ проиграл "Торнадо" в первом матче Чемпионата ЖХЛ
Восемнадцать точек голосования за новое имя аэропорта появится в Нижнем Новгороде
Зампредседателя коллегии военно-промышленного комплекса посетил Нижний Новгород
Глеб Никитин: «Повышение транспортной доступности Сарова станет еще одним шагом в развитии туристического потенциала региона»
Около 500 нарушений ПДД зафиксировано на Большой Покровской улице с апреля 2018 года
День бобра отмечают в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде стартовали соревнования по спортивному ориентированию "Волга спринт тур 2018"