Нижегородские бизнесмены посоревнуются между собой в виртуальном бизнес-симуляторе

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-21T16:51:06+03:00

Фото:Global Management Challenge. В конкурсе смогут принять участие не более 160 человек

Заявки на участие в региональном этапе чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge принимаются до 29 ноября 2018 года

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Нижегородцы впервые могут принять участие в Кубке Волги - региональном этапе чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.Об этом сообщили в региональном минпроме.

- Команды участников соревнуются в виртуальном пространстве, управляя виртуальными же компаниями с помощью компьютерного бизнес-симулятора. Задача команды разработать стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации и обеспечить своей компании наивысшую инвестиционную привлекательность, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Для участия приграшаются студенты, аспиранты, бизнесмены, госслужащие, преподаватели, тренеры, руководители и сотрудники организаций и компаний Нижегородской области. Принять участие смогут не более 160 человек. Победитель примет участие в национальном финале.

Подавать заявку потенциальные участники смогут как поодиночке, так и командой. При превышении квоты количества заявок на участие в Кубке Волги предпочтение будет отдано командам, укомплектованным раньше остальных.

Участие в Кубке – бесплатное. Проект реализуется при поддержке Правительства Нижегородской области и Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Заявки на участие в Кубке принимаются до 29 ноября 2018 года на сайте http://globalmanager.ru/volga.