В Нижнем Новгороде прошел Фестиваль нижегородской книги

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-21T12:33:04+03:00

Мероприятие состояло из встреч, презентаций, обсуждений викторин и концертов

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10-11 сентября в Нижнем Новгороде состоялся Фестиваль нижегородской книги. В роли главного организатора фестиваля выступила областная универсальная научная библиотека.

Первый день фестиваля открылся парадом творческих союзов литераторов. На мероприятии была представлена выставка-ярмарка книг нижегородских издательств — «Вертикаль. XXI век», в частности, новые произведения Валерия Сдобнякова «Память сердца», «Лестница» и книги организации-партнера – исторического общества «Отчина». Посетители выставки приобрели книги с автографом автора.

Фото:пресс-служба нижегородского Союза писателей России. Подобное мероприятие проводится в Нижегородской области впервые

Программу второго дня открыл круглый стол «Чтение в системе ценностей современного человека». Более подробно с разными аспектами «книжной» деятельности Союза писателей и общества «Отчина» нижегородцы познакомились на презентациях в рамках раздела «Знакомьтесь, нижегородские издания!».

Затем участников и гостей фестиваля пригласили на презентацию историко-краеведческой серии исторического общества «Отчина», которую представил глава этого объединения, член Союза журналистов России Станислав Смирнов.