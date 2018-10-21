2018-10-21T11:21:44+03:00
Общество

600 студентов-первокурсников в интерактивной форме изучат подвиг народного ополчения 1612 года

В Нижегородской области пройдет студенческий историко-культурный квест «Россия объединяет»
Светлана СТРОКАН
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С 22 по 26 октября на базе спортивно-оздоровительного лагеря Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии пройдут студенческие историко-культурные квесты «Россия объединяет»С 22 по 26 октября на базе спортивно-оздоровительного лагеря Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии пройдут студенческие историко-культурные квесты «Россия объединяет»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 22 по 26 октября на базе спортивно-оздоровительного лагеря Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии пройдут студенческие историко-культурные квесты «Россия объединяет». Участники квестов – 600 студентов-первокурсников, представляющих 11 нижегородских вузов, в интерактивной форме изучат подвиг народного ополчения 1612 года.

- Команды, проходя по условному маршруту: Нижний НовгородКостромаЯрославльМосква, будут сдавать тесты на знание истории ополчения, соревноваться в ополченческом многоборье и узнавать интересные сведения из истории создания памятников, посвященных народному подвигу, — сообщили организаторы квеста

Нижегородская региональная историко-культурная общественная организация «Петровский союз» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Нижегородской области, в партнерстве с Советом ректоров вузов Нижегородской области и Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией.

- Исторические корни Дня народного единства неразрывно связаны с Нижним Новгородом. День народного единства относится к категории «молодых» праздников. По результатам квестов будет сформирован студенческий актив добровольцев в сфере организации и проведения государственных праздников России и празднования 800-летия основания Нижнего Новгорода – отметил председатель НРОО «Петровский союз» Сергей Малиновский.

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