20 нижегородцев разных профессий и возрастов сыграют в спектакле

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-21T10:48:51+03:00

Фото:ЦТМ. Премьерные показы постановки «Летели качели» состоятся третьего и четвертого ноября в 19:00 на сцене ЦТМ

С 27 по 31 октября в Центре театрального мастерства реализуют проект "Летели качели"

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С 27 по 31 октября в Центре театрального мастерства пройдет драматургическая лаборатория "Летели качели", автором которой является режиссер Иван Комаров.

Проект включит премьеру спектакля «Летели качели» по одноименной пьесе Константина Стешика, в которой могут принять участие 20 нижегородцев разного возраста и профессий.

- Инженеры, учителя, менеджеры, визажисты – да кто угодно! Главное, чтобы у вас было желание погрузиться с головой в мир драматургии и высказаться на какую-то тему. Мы хотим выйти за рамки театра и поговорить с вами глаза в глаза о том, что волнует, — объяснили организаторы условия участия.

Драматургическая лаборатория продлится с 27 по 31 октября. Стоимость участия — 3500 рублей.

Премьерные показы постановки «Летели качели» состоятся третьего и четвертого ноября в 19:00 на сцене ЦТМ.