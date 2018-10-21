20 нижегородцев разных профессий и возрастов сыграют в спектакле
С 27 по 31 октября в Центре театрального мастерства пройдет драматургическая лаборатория "Летели качели", автором которой является режиссер Иван Комаров.
Проект включит премьеру спектакля «Летели качели» по одноименной пьесе Константина Стешика, в которой могут принять участие 20 нижегородцев разного возраста и профессий.
- Инженеры, учителя, менеджеры, визажисты – да кто угодно! Главное, чтобы у вас было желание погрузиться с головой в мир драматургии и высказаться на какую-то тему. Мы хотим выйти за рамки театра и поговорить с вами глаза в глаза о том, что волнует, — объяснили организаторы условия участия.
Драматургическая лаборатория продлится с 27 по 31 октября. Стоимость участия — 3500 рублей.
Премьерные показы постановки «Летели качели» состоятся третьего и четвертого ноября в 19:00 на сцене ЦТМ.