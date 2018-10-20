2018-10-20T09:01:37+03:00
Общество

Семейный фестиваль «Карапузы, на старт! – 2018»: прямая онлайн-трансляция

Чемпионат по бегу и ползанию проходит уже в пятый раз
Ольга АЛЕКСЕЕВААнастасия НАЗАРОВА
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Семейный фестиваль «Карапузы, на старт! – 2018»: прямая онлайн-трансляцияСемейный фестиваль «Карапузы, на старт! – 2018»: прямая онлайн-трансляцияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижнем Новгороде проходит пятый областной чемпионат «Карапузы, на старт!», организованный «Комсомольской правдой». Веселые соревнования с кучей призов, подарков и развлекательных мероприятий уже стали для нижегородцев доброй традицией.

Юные участники забега делятся на четыре категории – самые маленькие ползут к цели, остальные бегут. При этом родителям не возбраняется "приманивать" малышей вкусняшками, книжками и даже гаджетами - ради победы любые средства хороши. По завершении этапа победители в каждой категории получают призы. Кроме того, определяются несколько номинаций, обладатели которых также не остаются без подарков.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» в течение всего мероприятия будет вести онлайн-трансляцию чемпионата. Приглашаем вас присоединиться и посмотреть, как весело и интересно проводят нижегородские семьи это субботнее утро!

"Карапузы, на старт!".

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