Нижегородка Дарья Картышова на конкурсе «Мисс Земля» признана самой талантливой

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-29T17:30:56+03:00

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Нижегородка Дарья Картышова, которая сейчас принимает участие в международном конкурсе «Мисс Земля 2018», стала обладательницей золотой медали на одном из этапов конкурса, где девушки демонстрировали свои таланты. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagrame.

- Эта фотография отображает все мои эмоции в этот момент...счастье, умиротворение и благодарность. И снова танцы и золотая медаль. Спасибо за вашу веру и поддержку, - подписала фотографию Дарья.

Напомним, Дарья Картышова тренер по спортивно-бальным танцам. Однако широкую известность она получила в модельном бизнесе, став «Мисс Нижний Новгород-2017», а также победив в этом году на конкурсе «Краса России 2017/2018», взяв титул «Мисс Земля».

После чего Дарья стала участницей международного конкурса «Мисс Земля», который традиционно проходит на Филиппинах. Это один из известнейших конкурсов красоты в мире наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». Однако в нем принимают участие не просто красивые девушки, а те, кто хорошо разбирается в глобальных проблемах окружающего мира. Конкурс проходит под эгидой ООН, и победительница становится членом ООН и принимает активное участие в благотворительных мероприятиях организации.