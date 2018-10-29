Глеб Никитин: «Строительство трамплина должно начаться в ближайшее время»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-29T11:34:47+03:00

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Правительство Нижегородской области разместило объявление о проведении аукциона по выбору подрядчика для строительства трамплина в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общая стоимость работ, включая строительно-монтажные работы и приобретение оборудования, составит 295 миллионов 191 тысячу рублей, хотя ранее сообщалось, что начальная цена контракта составит 193 миллиона рублей. Контракт должен быть заключен не позднее 9 декабря 2018 года, а сам трамплин должен появиться до 20 декабря 2019 года.

- Сейчас в СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью занимаются более 300 ребят, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Нужно как можно быстрее предоставить им возможность для нормальных тренировок. Наши спортсмены достойно защищают честь страны на международных соревнованиях. Нижегородской школе «летающих лыжников» удалось сохранить все лучшие традиции, там работают высокопрофессиональные тренеры. А Нижегородский откос самой природой предназначен для занятия этими видами спорта.

Известно, что объект будет включать в себя сам трамплин К-60, административно-бытовое здание, тренерскую и судейскую трибуны, помещения охраны, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения, а также сооружения инженерной защиты склона. Кроме того, планируется полностью благоустроить прилегающую территорию и провести там озеленение.