СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-22T17:07:40+03:00

Количество пострадавших в жутком ДТП с автобусом под Нижним Новгородом увеличилось до 18 Фото: СОЦСЕТИ

Пятеро из них сейчас находятся в больницах [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Рано утром 22 октября 2018 года в Богородском районе Нижегородской области водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и протаранил проезжающий мимо автобус. Изначально сообщалось, что пострадали 13 человек, однако в течение дня их количество увеличилось.

Как сообщили «Комсомольской правде» в министерстве здравоохранения, в результате столкновения пострадали 18 человек, пятеро из которых были госпитализированы в городскую клиническую больницу №13 Нижнего Новгорода и в Богородскую центральную районную больницу. Остальных осмотрели врачи, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, авария случилась около семи часов утра на 15-ом километре трассы Нижний Новгород – Каcимов. Мужчина, сидевший за рулем иномарки, погиб на месте происшествия. Из-за случившегося на трассе образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, на дороге, где случилась авария, был гололед. Ранее «Комсомолка» опубликовала видео с места событий.