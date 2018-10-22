Елена Платонова стала новым директором департамента образования администрации Нижнего Новгорода
22 октября в Нижнем Новгороде приступила к работе новый директор департамента образования Елена Платонова. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провел с ней первую рабочую встречу.
- Сегодня вы назначены новым руководителем департамента образования. Это очень большая ответственность. Я знаю вас, как профессионала, вы последние 23 года работали в сфере образования, последние 6 лет являетесь директором школы, - сказал Владимир Панов.
Глава города выразил надежду, что новый руководитель продолжит шаги по модернизации образования, которые уже были сделаны совместно с Высшей школой экономики.
- Ваша задача – разработать дорожные карты по реализации новой концепции и обязательно объединить всех директоров школ вокруг нашей общей цели – повышению качества образовательных процессов, - отметил мэр.
Елена Платонова поблагодарила главу города за оказанное доверие и заявила, что готова к работе и выполнению поставленных им задач.
Также мэр рекомендовал Елене Платоновой обратить внимание на формирование кадрового резерва в образовательной сфере.
Справка
Елена Александровна Платонова родилась в 1974 году. Окончила Нижегородский государственный педагогический университет. Работала учителем математики и заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе №53 Советского района. Последние шесть лет Елена Платонова была директором средней общеобразовательной школы №62 Ленинского района.