Елена Платонова стала новым директором департамента образования администрации Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-22T16:23:05+03:00

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. Ранее Елена Платонова работала учителем математики и заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе №53 Советского района

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22 октября в Нижнем Новгороде приступила к работе новый директор департамента образования Елена Платонова. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провел с ней первую рабочую встречу.

- Сегодня вы назначены новым руководителем департамента образования. Это очень большая ответственность. Я знаю вас, как профессионала, вы последние 23 года работали в сфере образования, последние 6 лет являетесь директором школы, - сказал Владимир Панов.

Глава города выразил надежду, что новый руководитель продолжит шаги по модернизации образования, которые уже были сделаны совместно с Высшей школой экономики.

- Ваша задача – разработать дорожные карты по реализации новой концепции и обязательно объединить всех директоров школ вокруг нашей общей цели – повышению качества образовательных процессов, - отметил мэр.

Елена Платонова поблагодарила главу города за оказанное доверие и заявила, что готова к работе и выполнению поставленных им задач.

Также мэр рекомендовал Елене Платоновой обратить внимание на формирование кадрового резерва в образовательной сфере.

Справка

Елена Александровна Платонова родилась в 1974 году. Окончила Нижегородский государственный педагогический университет. Работала учителем математики и заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе №53 Советского района. Последние шесть лет Елена Платонова была директором средней общеобразовательной школы №62 Ленинского района.