Организатор собачьего концлагеря на Левинке снова не явился в суд

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-22T16:18:44+03:00

В ноябре 2016 года на окраине Нижнего Новгорода были найдены 170 трупов собак

Изменить размер текста: A A

1 ноября 2016 года на окраине Нижнего Новгорода был найден настоящий собачий концлагерь. 22 пса, найденные внутри, были сильно истощены и измучены. Через несколько дней несколько из них скончались, а остальных удалось пристроить в хорошие руки. Помимо этого, на территории заброшенной нефтебазы обнаружили холодильник, в котором лежали порядка 170 трупов собак.

Тот самый сарай, где держали измученных животныхФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Владельцем этого концлагеря является Алексей Ляхманов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Прокурорская проверка тогда показала, что собаки, отловленные в Выксе и Кстове, содержались взаперти без пищи и воды, а через 10 дней все они поголовно усыплялись – причем убивались в том числе и здоровые животные.

Концлагерь для собак был обнаружен в ноябре 2016 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пару недель назад проверка по данному делу была завершена, а документы переданы в суд. Первое заседание должно было состояться 18 октября, однако обвиняемый на него не явился. Сегодня, 22 октября, Ляхманов снова проигнорировал суд.

Как сообщили «Комсомолке» в судебном участке №6 Московского судебного района Нижнего Новгорода, причиной неявки Ляхманова в суд стала его болезнь. Теперь заседание снова перенесено на несколько дней.