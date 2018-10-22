«Рыбу можно ловить руками»: в Сарове обмелело первое Филипповское озеро

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-22T15:02:40+03:00

Фото: Евгений Михайлов. Второе и третье озера пока находятся в более приличном состоянии

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В Сарове Нижегородской области стало меньше на один водоем — нижегородцы заметили, что внезапно обмелело первое Филипповское озеро.

Некогда живописный водоем сейчас представляет собой удручающее зрелище — озеро скорее похоже на большую лужу. Недоумевающие саровчане выложили видео с фотографиями в сеть и получили множество откликов.

Некогда живописный водоем обмелел настолько, что рыбу местные рыбаки здесь ловят рукамиФото: СОЦСЕТИ

- Настолько мелко, что на рыбалку можно ходить без удочки, а ловить руками. Все равно зиму не переживет, — вынес удручающий вердикт один из местных жителей. А в подтверждение в сети появилась фотография местного рыбака.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/674414" frameborder="0"></iframe> Первое Филипповское озеро обмелело.

Сейчас на месте работают специалисты. Чтобы выяснить, какие экологические проблемы послужили причиной обмеления большого озера, «Комсомольская правда» отправила запрос нижегородским экологам и ждет ответа.