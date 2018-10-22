«Рыбу можно ловить руками»: в Сарове обмелело первое Филипповское озеро
В Сарове Нижегородской области стало меньше на один водоем — нижегородцы заметили, что внезапно обмелело первое Филипповское озеро.
Некогда живописный водоем сейчас представляет собой удручающее зрелище — озеро скорее похоже на большую лужу. Недоумевающие саровчане выложили видео с фотографиями в сеть и получили множество откликов.
Некогда живописный водоем обмелел настолько, что рыбу местные рыбаки здесь ловят рукамиФото: СОЦСЕТИ
- Настолько мелко, что на рыбалку можно ходить без удочки, а ловить руками. Все равно зиму не переживет, — вынес удручающий вердикт один из местных жителей. А в подтверждение в сети появилась фотография местного рыбака.
Первое Филипповское озеро обмелело.
Сейчас на месте работают специалисты. Чтобы выяснить, какие экологические проблемы послужили причиной обмеления большого озера, «Комсомольская правда» отправила запрос нижегородским экологам и ждет ответа.