Уфимская студия Константина Хабенского покажет в Нижнем Новгороде спектакль про СПИД

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-22T12:45:59+03:00

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Что бы вы сделали, если любимый человек заразил вас смертельным заболеванием, например, ВИЧ? Этот вопрос встает ребром перед главными героями спектакля #Life (16+), который нижегородцы смогут увидеть в исполнении выпускников студии творческого развития «ХАХАЧУ/ Оперение», основанной в Уфе актером Константином Хабенским.

Инициатором постановки стал Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом (Уфа). Создание спектакля, который искусство привлекает внимание общества к одной из серьезнейших проблем современности, заняло десять дней.

- #Life - это история о любви и сложном выборе, которая напомнит молодому поколению о том, что нужно ценить каждое мгновение жизни, не допускать халатного отношения к ней и не опускать руки даже перед лицом смертельной болезни, - отметила директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова.

«Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» пообщалась с исполнителем главной роли Семеном Газиевым. Молодой человек рассказал, что с самого начала спектакль давался ему непросто.

- На сцене мы должны не только вступить в диалог со зрителем и рассказать о том, что такое может случиться с каждым, но и донести, что это СПИД - это не приговор и что главное - бороться! - поделился студиец.

Семену досталась роль парня, попавшего в тяжелую жизненную ситуацию. Он любит свою девушку больше, чем себя, и поэтому всегда все прощает ей. Но некоторые события заставляют его опустить руки…

- Этот образ собирательный. На месте этого парня может оказаться любой человек, - отметил собеседник «Комсомолки».

Сам артист уверен: СПИД - это не приговор. С таким заболеванием можно жить полноценной жизнью, быть счастливым и иметь детей.

- Конечно, это не исключает того, что надо соблюдать меры предосторожности и раз в полгода проходить обследования. Но главное - верить и никогда не сдаваться, - добавил Семен.

Любопытно, что студийцы используют технику вербатим, а это значит, что все монологи в постановке #Life они придумывали сами, а во время спектакля дополняют их.

В Нижнем Новгороде спектакли пройдут на трех площадках. 22 октября в 18:00 начнется показ в театре «Комедия», 23 октября в 15:00 и 18:00 - в ДК имени Орджоникидзе, а 24 октября в 15:00 и 18:00 - в театре «Вера». Бесплатные билеты на спектакль можно взять в кассах трех вышеперечисленных площадок.

Мероприятие организовано депкультом приволжской столицы совместно со студией «Оперение/ Нежный Новгород» при поддержке ООО «Сормовский парк» и хоккейного клуба «Старт».