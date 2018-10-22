2018-10-22T14:18:30+03:00
Звезды

«Такой хороший, добрый…»: певица Натали выразила соболезнования родным солиста группы «Нэнси»

Сергею Бондаренко был 31 год
Анастасия НАЗАРОВА
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Соболезнования знаменитость выразила на своей странице в ИнстаграмеСоболезнования знаменитость выразила на своей странице в ИнстаграмеФото: СОЦСЕТИ
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Уроженка Дзержинска Наталья Рудина, известная как певица Натали, выразила соболезнования родным и близким солиста группы «Нэнси». Как «Комсомолка» писала ранее, 31-летний Сергей Бондаренко скончался рано утром 18 октября.

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Очень неожиданно...Ничего не знаем о причинах, и родителей сейчас невозможно беспокоить...
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- Сереженька Бондаренко! Сын Анатолий Бондаренко и Лены Бондаренко. Светлая память. Такой хороший, добрый, скромный, талантливый. Очень неожиданно… Ничего не знаем о причинах, и родителей сейчас невозможно беспокоить. Просто молча соболезнуем. Обнимаем, - написала Натали в своем микроблоге Instagram 22 октября.

Напомним, музыкант и исполнитель Анатолий Бондаренко создал группы «Нэнси» в 1992 году в Донецкой области (Украина). Самой популярной песней коллектива стал «Дым сигарет с ментолом». Сын основателя Сергей присоединился к группе в 2000-х, став солистом. В декабре 2018 года «Нэнси» планировала выступить в Киеве.

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