В аэропорту «Стригино» отремонтировали перрон и взлетно-посадочную полосу

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-22T11:49:55+03:00

К началу холодов в распоряжение аэропорта поступил подогреватель воздушных судов, который нагревает салон за 10 минут

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Стригинский аэропорт подготовили к зимнему сезону. В пресс-службе аэропорта сообщили, что для безопасности нижегородцев проведен ряд работ, благодаря которым о полетах в условиях снегопада можно не переживать. Также подготовлена спецтехника, создан запас реагентов и противообледенительной жидкости.

- Отремонтирован перрон и взлетно-посадочная полоса. Для устранения гололеда куплены противогололёдные жидкие и гранулированные реагенты. Кроме того, дополнительную проверку прошли тормозные тележки, измеряющие коэффициент сцепления, — уточнили сотрудники аэропорта.

Плановый ремонт транпортных средств тоже успешно пройден, а в автопарке появилось обновление из коммунально-уборочных машин, тракторов и плужно-щеточных машин, позволяющих оперативно чистить взлетно-посадочную полосу от снега. Кроме того, к началу холодов поступил прицепной подогреватель воздушных судов, который подает в салон самолета горячий воздух температурой до 90 градусов Цельсия, что позволяет нагреть салон до комфортной температуры за 10 минут, а также подогреть двигатели самолета перед запуском.