Лошадиная сила: нижегородский тренер по иппотерапии добилась невероятных результатов с детьми-инвалидами

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-22T11:16:10+03:00

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Маленькая девочка в розовой куртке с ромашками и сиреневой шапке долго прижималась к гриве лошади и очень нежно гладила рукой то по гриве, то по шее белого коня.

- Ну что пойдем? – спросила мама, которая держала ее на руках.

Миниатюрная мама, казалось, не замечала веса ребенка и готова была держать ее бесконечно долго.

Девочка замотала головой и продолжила гладить шелковистую гриву лошади.

- У нас так всегда, - улыбнулся папа. – Уходить отсюда никогда не хочет.

Нижегородский тренер по иппотерапии добилась невероятных результатов с детьми-инвалидамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жизнь – это борьба

Вика родилась совершенно обычным ребенком, прекрасным, как и все новорожденные, от которой пахло карамельками и молоком. Она была первой, и родители сразу же окружили ее любовью и вниманием. Они души в ней не чаяли, и с первых же дней жизни уже рисовали в своем воображении радужные картинки о том, как они будут бегать и смеяться вместе со своей крохой, будут гулять по лесу, нюхать цветы и собирать грибы.

Но тут стали появляться первые звоночки – в положенное время малышка не держала головку, не крутилась, не хватала игрушки. Родители стали беспокоиться, но врачи тревогу не били. Однако в полтора года девочке поставили страшный диагноз - спинально-мышечная атрофия и сказали, что ребенок, скорее всего, не сможет ходить. Да что там ходить, почти ничего не сможет делать самостоятельно. Никогда. И никаких перспектив. Никакого лечения. Никакой поддержки. Все мечты и радужные картинки рухнули в одно мгновение. С этого момента семья осталась один на один со страшным диагнозом.

- Это редкий диагноз, и у врачей очень мало информации, - грустно говорит папа Виктории Антон Малышев.

После слез и истерик, бессонных ночей и успокоительных родители взяли себя в руки. Они не верили, что их любимой дочке нельзя помочь. Помогать – это главная задача родителей. Они прошерстили весь интернет, нашли специализированный сайт, откуда и стали черпать информацию, нашли примеры, когда родителям удавалось помочь своим детям. И начали действовать – консервативное лечение, специальный массаж, гимнастика, нашли московский центр, где разрабатывают специальные тренажеры и методики реабилитации. Нашли они и статью о пользе иппотерапии, где мама больного ребенка рассказывала о потрясающих результатах, которых ей удалось добиться.

- Мы начали искать тренера, который бы мог проводить такие занятия, - говорит Антон. – Найти оказалось очень непросто. Но нам повезло, мы нашли Татьяну Грязнову.

Нижегородский тренер по иппотерапии добилась невероятных результатов с детьми-инвалидамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

На тот момент Вика лишь научилась держать голову и сидеть при поддержке взрослого, в то время как ее ровесники уже во всю бегали и самостоятельно лазили по всем ящикам в доме.

- Я высаживалась вместе с ней на лошадь, а она у меня из рук выскальзывала, - вспоминает директор АНОадаптивной и оздоровительной верховой езды «Достижение» Татьяна Грязнова. – Но моя задача была включить ее мышцы, чтобы они начали работать. Это была ювелирная работа. Нужно было делать упражнения, но мышцы были настолько слабые, что при любом неловком движении можно было повредить тазобедренный сустав.

Но уже через три недели родители заметили прогресс.

- Когда Вика сидела в автомобильном кресле, у нее что-то упало, и она самостоятельно нагнулась, а потом вернулась обратно. Раньше она бы упала, а тут все сделала сама, - вспоминала Татьяна. – Светлана рассказывала об этом с таким восторгом!

Даже такие элементарные для многих вещи для Вики даются с трудом. Но она, как и ее родители, настоящий боец. Она не плачет на занятиях, хотя выполнять упражнения тяжело, она не зовет маму на помощь, а только улыбается и что-то тихонько рассказывает Татьяне во время тренировки.

Родители Вики не замыкаются в себе и стараются выбираться на интересные мероприятияФото: из семейного архива

- Ей очень нравится. Когда мы только начинали заниматься, она не хотела уходить и плакала. Мы порой стояли и ждали, когда закончится занятие у другого ребенка, чтобы можно было еще погладить лошадь и посидеть на ней, - с улыбкой вспоминает Антон Малышев.

После года регулярных занятий Вика научилась самостоятельно сидеть и ползать на попе, крутиться в разные стороны, крепко держать вещи даже мелкие и неудобные, а еще самостоятельно перекидывает ногу через лошадь. Дома Вика частенько сползает с дивана и, если мама держит ножки, стоит на полу. Прогресс невероятный! Полтора года назад врачи вообще не верили, что девочка хоть что-то сможет делать самостоятельно. Воодушевленные родители уже мечтают, что Вика без помощи посторонних будет стоять и начнет ходить.

- Иппотерапия – это не быстрый результат, но результат есть, - скоромно добавляет Антон.

В чем секрет

Секрет иппотериапии в том, что при езде верхом имитируется ходьба. Начинают работать мышцы, которые задействованы в хождении. Кроме того, человек находится в неустойчивом положении и ему приходится напрягать еще мышцы спины, пресса, шеи, держать ровную осанку. Формируется мышечный корсет, который помогает позвоночнику держать вес человека. Кроме того, при езде верхом сохраняется естественный изгиб позвоночника. А тепло, идущее от лошади, дает возможность наезднику расслабиться и получить огромный положительный заряд.

По словам Татьяны Грязновой, все дети, которые приходят к ней заниматься, домой уходят с неохотой. Все они подолгу прощаются с лошадью, гладят, обнимают.

Нижегородский тренер по иппотерапии добилась невероятных результатов с детьми-инвалидамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Лошади в иппотерипии - это безопасность всего процесса, - уверена Татьяна. – Лошадь должна быть подготовлена, она должна доверять коноводу, она должна быть адаптирована к человеку, она должна слушать, что ей говорит коновод. И должна быть хорошо сбалансирована – люди, которые занимаются, бывают разной весовой категории.

Для занятий с особенными детьми Татьяна Грязнова специально выбирает лошадей, смотрит на их темперамент, возможности. А потому все ее животные никогда не побегут от всадника, который начинает падать, не боятся шума, хотя по природе лошади очень пугливые животные.

- Однажды во время занятия с маленьким ребенком я сидела вместе с ним на лошади. Рядом стояла мама и Саша (помощник Татьяны – ред.). И вдруг у соседей что-то взрывается в машине – мы вчетвером подпрыгнули от неожиданности, а Паша (лошадь – ред.) невозмутимо идет дальше, - с улыбкой и гордостью в голосе рассказала Татьяна.

Кроме того, лошади Татьяны очень терпеливо относятся ко всем недоразумениям со стороны детей. Часто у тех, у кого плохо с координацией, не могут погладить лошадь. Им хочется провести по мордочке, но вместо этого получаются хлопки, попадают рукой и в глаз лошади. Но ни разу не одна лошадь даже не вздрогнула, не отвернула голову и вообще не подала виду, что произошло что-то неприятное для нее. Более того, по словам Татьяна Грязновой, когда из-за плохой погоды отменяются все занятия, один из самых любимых коней у детей Паша с тоской смотрит на улицу и вопросительно смотрит на Татьяну, как бы спрашивая, когда начнутся тренировки.

Нижегородский тренер по иппотерапии добилась невероятных результатов с детьми-инвалидамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но для хорошего результата при лечении особенных детей необходимы и специальные приспособления, а потому на манеже множество игрушек, которые используются во время тренировок, всевозможные держатели, которые помогают страховать детей во время поездки верхом, имитации седел, которые придают уверенности юным наездникам и вместе с тем дают возможность чувствовать тепло животного.

Татьяна мечтает, чтобы специалисты-реабилитологи из разных областей объединились.

- Вместе наша помощь будет более эффективная, - уверена Татьяна Грязнова. - Действуя сообща, мы сможет состалять общий план реабилитации, закрепляя и доплняя достижения друг друга.

Для Виктории занятия иппотерапией стали не только хорошей тренировкой, но и открыли мир. Ее не закрыли в четырех стенах, она общается с Татьяной, ее помощниками и детьми, которых у Татьяны трое.

- Она такая болтушка, пока мы едем, она столько всего рассказывает, - смеется Татьяна Грязнова.

На прощание Вика еще раз обняла Пашу и широко улыбнулась Татьяне:

- Спасибо, - смущенно сказала девочка.