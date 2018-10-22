Погода в Нижнем Новгороде 22-26 октября: прохладно и дождливо

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-22T10:27:48+03:00

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В прошедшие выходные тепло постепенно стало покидать Нижний Новгород: солнышко ушло за тучи, а температура воздуха опустилась до +4. Наступившая неделя тоже не порадует нижегородцев солнышком и осенним теплом. Уже во вторник на город обрушится дождь.

Понедельник, 22 октября, станет единственным днем, в течение которого будет изредка появляться солнце. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду днем и ясную – вечером. Ветер будет дуть со скоростью четыре с половиной метра в секунду. При этом ощущаться «плюсовая» температура воздуха будет как нулевая.

Завтра, 23 октября, с самого утра уже будет пасмурно. К вечеру ожидается небольшой дождь, который почти не будет прекращаться в течение нескольких дней.

В середине недели столбики термометра медленно поползут вниз. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью не более трех с половиной метров в секунду. Температура воздуха и днем, и ночью составит +6 градусов.

В четверг дождь так и не прекратится. Будет чуть теплее – до +10 в дневные часы. Ветер стихнет. Ночью синоптики обещают до +5.

В пятницу, 26 октября, снова похолодает до +5 днем и до +2 ночью. Небольшие дожди продолжат заставать нижегородцев врасплох. Советуем брать с собой зонт каждый день.

Такая погода продлится все выходные и следующую неделю. Но мы надеемся, что ситуация еще изменится.