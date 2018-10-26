2018-10-26T12:26:40+03:00
Общество

Мошенники обманом заставляют нижегородцев говорить номер пенсионного страхования

В Пенсионном фонде объяснили, чем грозит разглашение номера СНИЛС
Юлия ДАНЧЕНКО
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Мошенники обманом заставляют нижегородцев говорить номер пенсионного страхованияМошенники обманом заставляют нижегородцев говорить номер пенсионного страхованияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В интернете появилась информация о том, что по квартирам нижегородцев ходят неизвестные люди и, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, просят показать СНИЛС. По их словам, им это нужно для того, чтобы уточнить некоторые данные. Кто-то говорит, что в базах Пенсионного фонда что-то перепуталось и теперь нужно идентифицировать некоторых граждан, кто-то настаивает на том, что необходимо срочно перезаключить договор с Пенсионным фондом, иначе вся накопленная пенсия «сгорит». Причем, по их словам, сделать нужно все срочно, и именно поэтому сотрудников фонда отправили обходить все квартиры лично и на коленке подписывать документы.

Кто-то из нижегородцев просто закрывает дверь, даже не дослушав доводы так называемых сотрудников пенсионного фонда, а кто-то доверчиво говорит номер СНИЛСа. Причем не только своего, но и всех родственников, которые живут вместе с ними.

- Будьте аккуратнее и предупредите всех своих родственников! В городе снова активизировались мошенники, которые ходят по квартирам и просят показать им СНИЛС, - написал в социальных сетях Александр П. – Таким образом они хотят перезаключить договор на перевод вашей накопительной части пенсии в свой негосударственный фонд.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратилась в Пенсионный фонд Нижегородской области, чтобы выяснить, действительно ли можно лишиться части пенсионных накоплений, предъявив СНИЛС в подъезде своего дома.

- Для того чтобы перевести накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд, нужно два документа, - объяснила «Комсомолке» начальник управления организации персонифицированного учета отделения пенсионного фонда Нижегородской области Наталья Соленая. - Первый – это договор об обязательном пенсионном страховании, который, согласно действующему законодательству, может быть подписан при поквартирном обходе. Но к этому договору обязательно должен прилагаться быть второй документ - заявление о переходе в негосударственный пенсионный фонд. Подать его можно лично в территориальном органе Пенсионного фонда, предъявив паспорт и СНИЛС, также заявление в Пенсионный фонд можно направить по почте, но оно должно быть нотариально заверенным, или же подать заявление на портале Госуслуги. В этом случае у человека должна быть электронно-цифровая подпись, СНИЛС и пароль для входа на портал.

По словам Натальи Соленой, перевести накопительную часть пенсии, зная только номер СНИЛС, невозможно.

Однако пару лет назад по всей России прогремел скандал, когда один из банков самовольно перевел накопительную часть пенсии россиян из Пенсионного фонда к себе. Как пояснила Наталья соленая, такое возможно было до 1 июня 2017 года. Сейчас же у банков или других негосударственных пенсионных фондов такого права нет.

Тем не менее, сотрудники Пенсионного фонда напоминают, что они никогда не ходят по домам.

- Мы рекомендуем не общаться с незнакомыми людьми и не предъявлять им документы, - сказала Наталья Соленая. - Если возникает какой-то вопрос и сотрудник Пенсионного фонда звонит по телефону, то обязательно представляется, говорит из какого он территориально фонда. И что самое важное, сотрудники никогда не спрашивают номеров документов, а лишь приглашают гражданина прийти лично со всеми необходимыми документами.

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