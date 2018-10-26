Первый снег выпал в Нижнем Новгороде 26 октября

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-26T11:54:13+03:00

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Сегодня, 26 октября, нижегородцы добирались на работу и наблюдали первый снег. А один из жителей даже успел заснять видео. Он поделился им в соцсетях.

- Еду переобуваться, - сразу же прокомментировал Дмитрий Зайцев.

Первый снег в Нижнем Новгороде 26 октября.

Дальше нижегородцы стали активно обсуждать тему смены летней резины на зимнюю. Мнения разделились.

- И не собираюсь, ни на этой, ни на следующей неделе, - ответил Иван Антонов.

- ДЖело ваше, но из-за вашей не грамотности и бедности менять резину раз в 5 лет, могут пострадать люди невинные, - считает Иван Смирнов.

Кстати, на днях «Комсомолка» узнала, где и почем можно переобуться в Нижнем Новгороде.

Напомним, в ближайшие выходные в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание и снег с дождем. Температура воздуха упадет практически до нуля, а ночью даже до минуса.